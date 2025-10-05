DDT: The Apex defienden campeonato

DDT Pro Wrestling se presentó en el Namba SkyO Convention Hall de Osaka con el evento «Dramatic Expo 2025«.

► «Dramatic Expo 2025»

En duelo especial individual, Takeshi Masada se impuso de manera contundente a Akito.

El sexto combate iba a celebrar el aniversario del debut de Jun Akiyama, pero el botín fue para Yuki Ueno. Akiyama aplicó a Tomomitsu Matsunaga el Exploder Suplex y Kazusada Higuchi le impidió realizar la versión Wrist-Clutch. Ueno entró a ciegas y aplicó un Frog Splash a Matsunaga para la cuenta de tres. Calificó el combate como una celebración digna del 33.º aniversario de Akiyama.

En el turno estelar, Yuki Iino y Yukio Naya expusieron por cuarta vez el Campeonato de Parejas KO-D ante To-y y Yuya Koroku. To-y pudo azotar a Yuki Iino con el Kojima Wonderland y Yuya Koroku siguió con el Moonsault Press. Koroku luego intentó poner a Iino en el Chickenwing Arm Lock mientras To-y se lanzaba sobre Yukio Naya fuera del ring. Sin embargo, Iino se liberó de la llave de sumisión, golpeó a Koroku con un Lariat y luego lo cubrió con la Lanza. Tras la lucha Kazusada Higuchi y Yuki Ishida de Harimao subieron al ring y desafiaron a The Apex.

Los resultados completos son:

DDT «DRAMATIC EXPO 2025», 23.09.2025
Osaka NAMBA SkyO Convention Hall

1. Hideki Okatani venció a Hinata Kasai (7:37) con un Skewered Claymore.
2. Naomi Yoshimura y Yuki Ishida vencieron a Ilusion y MJ Paul (6:13) con la Flame Palm de Ishida sobre Ilusion.
3. KANON Birthday Commemoration Match ~ Special Tag Match: MAO y KANON c/KIMIHIRO vencieron a Chris Brookes y Danshoku Dieno (16:27) con la Cobra Twist de KANON sobre Dieno.
4. Soma Takao y Kazuma Sumi vencieron a Kazuki Hirata y Antonio Honda (8:25) con un Schoolboy de Sumi sobre Hirata.
5. Special Singles Match: Takeshi Masada venció a Akito (10:04) con la Chikara KOBU Mukimuki.
6. Jun Akiyama Debut 33rd Anniversary Memorial Match ~ Special Six Man Tag Match: Jun Akiyama, HARASHIMA y Yuki Ueno vencieron a Kazusada Higuchi, Tomimitsu Matsunaga y Daichi Sato (12:35) con un Frog Splash de Ueno sobre Matsunaga.
7. KO-D Tag Team Title: Yuki Iino y Yukio Naya (c) vencieron a To-y y Yuya Koroku (20:26) con un Spear de Iino sobre Koroku defendiendo el título.

