DDT: “Sweet Dreams! 2023” Yuji Hino se corona

DDT Pro Wrestling se presentó en el Tokyo Korakuen Hall para su magno evento “Sweet Dreams! 2023”.

► “Sweet Dreams! 2023”

Al inicio de la función se informó que para el evento del 21 de marzo en el Korakuen Hall, Samuray del Sol se presentará enfrentando a Yuki Ueno.

Comenzó el torneo “D Generations Cup”, con dos combates, uno por grupo. El combate de apertura del Grupo A tuvo a Hideki Okatani con un buen comienzo. Resistió los ataques rápidos de Kazuma Sumi, lo cortó con un Running Neckbreaker y lo inmovilizó con el Double Arm Suplex.

Keigo Nakamura obtuvo una ventaja temprana en el Grupo B al vencer a Takeshi Masada. Salió de un Perfect Driver, esquivó un Triangle Kick y atrapó a Masada en un Crucifix Pin para la cuenta de tres. Masada perdió su primera lucha por subestimar a Nakamura.

En la lucha por el Campeonato de Tercias KO-D, Pheromones (Yuki “Sexy” Iino, Danshoku “Dandy” Dino y Kouju “Shining Ball” Takeda) intentaron convencer a Tetsuya Endo de unírseles, y parecía que así sucedería porque éste ataco a sus compañeros Yusuke Okada y Kotaro Suzuki. Fue éste último quien regresó a Endo a la normalidad con un Lip Lock y Endo llevó a Dino al toque de espaldas para conquistar el campeonato para Burning. Endo, Suzuki y Okada defenderán el título el 26 de febrero contra Shinya Aoki, Yuki Ueno y Super Sasadango Machine.

The 37KAMIINA (MAO y Shunma Katsumata) lograron la primera defensa del Campeonato de Parejas KO-D, ante Makoto Oishi y Shiori Asahi. Después del combate, Oishi y Asahi felicitaron a ShunMao y les colocaron los cinturones. Sanshiro Takagi y Fuminori Abe subieron al ring y desafiaron a MAO y Katsumata, quienes defenderán el título el 23 de febrero.

En la batalla principal, Yuji Hino sorprendió al vencer a Kazusada Higuchi, apoderándose del Campeonato de Peso Abierto KO-D por segunda ocasión y tras casi once años de la última vez. Durante todo enero, Hino y Kazusada Higuchi estuvieron atacándose en los combates donde les tocó enfrentarse, y ninguno cedía. En esta ocasión, la lucha se destacó por la guerra de chops que les dejó el pecho marcado. Fueron 220 manotazos que se dieron y al final Higuchi cedió; una poderosa Fuckin’ BOMB marcó el fin de su reinado. Hino reconoció el esfuerzo y la fortaleza de Higuchi y espera enfrentarlo muy pronto. Tras recibir el cinturón, Yuji Hino recibió el reto de Yukio Naya y HARASHIMA; entonces se determinó que ambos luchadores se enfrentarán el 26 de febrero en un duelo de contendientes, donde el ganador se medirá a Hino el 21 de marzo.

Los resultados completos son:

DDT “SWEET DREAMS! 2023”, 29.01.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 777 Espectadores

0. Rumble: Fuminori Abe venció a Sanshiro Takagi con un Horizontal Cradle (12:49).

0. 4 Way Match – No Touch Rule: MJ Paul y KANON derrotaron a Toru Owashi y Kazuki Hirata, a Yuya Koroku y Yuki Ishida y a Antonio Honda y Akito (7:11) con un Cobra Twist de KANON sobre Honda.

1. D Generations Cup – Grupo A: Hideki Okatani [2] venció a Kazuma Sumi [0] (5:22) con un Double-Arm Suplex.

2. D Generations Cup – Grupo B: Keigo Nakamura [2] derrotó a Takeshi Masada [0] (7:10) con un Modified Crucifix Hold.

3. Special Six Man Tag Match: Shinya Aoki, Yuki Ueno y Toi Kojima vencieron a Tanomusaku Toba, Yukio Sakaguchi y Hikaru Machida (8:20) con un Modified Ground Cobra Twist de Aoki sobre Toba.

4. Special Six Man Tag Match: HARASHIMA, Chris Brookes y Yukio Naya derrotaron a Jun Akiyama, Naruki Doi y Soma Takao (10:02) con la Somato de HARASHIMA sobre Takao.

5. KO-D Six Man Tag Team Title: Tetsuya Endo, Kotaro Suzuki y Yusuke Okada (c) vencieron a Yuki “Sexy” Iino, Danshoku “Dandy” Dino y Kouju “Shining Ball” Takeda (12:08) con un Burning Star Press de Endo sobre Dino (1st defense) defendiendo el título

6. KO-D Tag Team Title: MAO y Shunma Katsumata (c) derrotaron a Makoto Oishi y Shiori Asahi (14:59) cuando Katsumata colocó espaldas planas a Oishi tras la Oretachi MADMAX defendiendo el título

7. KO-D Openweight Title: Yuji Hino venció a Kazusada Higuchi (c) (26:27) con la Fuckin’ BOMB – conquistando el título.

– D Generations Cup – Clasificación Parcial :

Grupo A:

1. Hideki Okatani [2]

2. Yuya Koroku

-. Ilusion

4. Kazuma Sumi [0]

Grupo B:

1. Keigo Nakamura [2]

2. Toi Kojima

-. Yuki Ishida

4. Takeshi Masada [0]