DDT: Resultados Year End Dramatic Parade 2025, disputa de un título

El Nagoya Imaike Gas Hall fue la sede para que DDT Pro Wrestling presentara «Year End Dramatic Parade 2025«, evento con el que cerró sus actividades de 2025.
► «Year End Dramatic Parade 2025»
Los resultados completos son:
DDT «IT’S NOT BAD TO END THE YEAR IN NAGOYA! A SPECTACULAR EBD TO 2025!», 27.12.2025
Nagoya Imaike Gas Hall
1. Yuni venció a Hinata Kasai (6:45) con un Firebird Splash.
2. Yuki Iino y Yukio Naya vencieron a Kazuki Hirata y Akito (8:03) con un Elbow Drip de Naya sobre Hirata.
3. Chris Brookes, Antonio Honda y Takeshi Masada vencieron a Jun Akiyama, Kazusada Higuchi y Naomi Yoshimura (12:59) con un Front Roll de Honda sobre Yoshimura.
4. Special Singles Match: HARASHIMA venció a Soma Takao (8:47) con la Somato.
5. Special Tag Match: MAO y KANON c/KIMIHIRO vencieron a Yuki Ueno y Danshoku Dino (13:25) con un Lariat de KANON sobre Dino.
6. KO-D 10 Man Tag Team Title: Daisuke Sasaki, Hideki Okatani, MJ Paul, Demus y Ilusion vencieron a To-y, Yuya Koroku, Daichi Sato, Yuki Ishida y Kazuma Sumi (c) (16:51) con una Swanton Bomb de Ilusion sobre Sumi – conquistando el título.