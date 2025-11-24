DDT: Resultados «Utan Festa 2025» Kazuki Hirata, campeón de Omori

DDT Pro Wrestling llegó a Omori para la tradicional función denominada «Utan Festa 2025«.

► «Utan Festa 2025»

Cuando DDT celebra sus espectáculos anuales al aire libre «UTAN FESTA», se celebra una lucha por el Campeonato Mundial Omori . El campeón actual es Masahiro Takanashi, pero sigue fuera de combate por su lesión cervical.

Previo a la coronación de un nuevo monarca interino, se realizó una batalla campal para designar al retador del año venidero. El ganador fue Illusion, quien prometió ganar el cinturón para siempre. En esta lucha también intervino el mexicano Demus, quien se encuentra en un nuevo viaje a Japón participando con DDT.

DDT determinó que no despojaría a Masahiro Takanashi del título, pero en lo que regresa a luchar, se determinaría un monarca interino. Tanto Kazuki Hirata como Antonio Honda eran aspirantes al número uno conjuntos tras la Batalla Real del año pasado, por lo que lucharon entre sí por el Título Interino. Hirata salió victorioso y prometió pasar un año entero como campeón interino invicto.

La batalla principal fue una lucha de tercias donde Yuki Ueno, To-y y Yuya Koroku fueron superiores a MAO, KANON y Kazuma Sumi. Ueno fue el encargado de cerrar la función, agradeciendo al público de Omori su recibimiento y cariño de cada año.

Los resultados completos son:

DDT «UTAN FESTA 2025», 16.11.2025

JR Omori Station East Exit Square

1,116 Espectadores

1. Takeshi Masada venció a Hinata Kasai (9:37) con un Chikara KOBU Mukimuki.

2. Daisuke Sasaki, Hideki Okatani y MJ Paul vencieron a Naomi Yoshimura, Yukio Naya y Rukiya (9:27) con un Reverse Splash de Paul sobre Rukiya.

3. World Omori Title Contendership, 6 Man Battle Royal: Ilusion venció a Soma Takao lanzándolo por encima de la tercera cuerda (13:14). Orden de eliminación: Tomimitsu Matsunaga, Toru Owashi, Yuki Iino, Demus y Soma Takao.

4. Special Six Man Tag Match: Jun Akiyama, HARASHIMA y Chikara vencieron a Kazusada Higuchi, Akito y Yuki Ishida (9:55) con la Somato de HARASHIMA sobre Ishida.

5. Interim World Omori Title: Kazuki Hirata venció a Antonio Honda (10:59) con un One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle – conquistando el título.

6. Special Six Man Tag Match: Yuki Ueno, To-y y Yuya Koroku vencieron a MAO, KANON y Kazuma Sumi con KIMIHIRO (19:46) con un Frog Splash de Ueno sobre Sumi.