DDT: Resultados «Ultimate Party 2025» Yuki Ueno es doble monarca

«Ultimate Party 2025» fue la magna función que DDT Pro Wrestling presentó en el Ryogoku Kokugikan de la capital japonesa.

► «Ultimate Party 2025»

Sanshiro Takagi regresó oficialmente al ring tras un año y cuatro meses de ausencia por motivos de gestión empresarial y salud. Eligió al novato Hinata Kasai como su primer oponente, más allá de ser hijo de Jun Kasai. Takagi lo derrotó con el Spicolli Driver, seguido del McEnroe Lariat a la pierna. Luego aplicó el Texas Cloverleaf para obligar a Kasai a rendirse.

El combate death match con los ojos vendados significaba que los cinco luchadores se enfrentarían con los ojos vendados. Sin embargo, ninguno quiso seguir con la estipulación, así que se decidió que el árbitro sería quien llevara los ojos vendados. Yukinori Matsui no tenía visión alguna, por lo que se perdió varios finales, el uso de armas y otras trampas descaradas. To-y derrotó a sus cuatro contrincantes e incluso tenía a Kazuki Hirata a punto de vencerlo cuando, de repente, dos hombres enmascarados, que resultaron ser los secuaces de Hirata, intervinieron. Hirata derribó a To-y con un Mecha Fist y lo inmovilizó con tranquilidad. To-y lo hizo rodar hacia atrás en un Crucifix Pin a mitad de la cuenta y Matsui continuó contando hasta tres y fue declarado oficialmente vencedor y conservando el título de Campeón Extremo DDT .

El importante combate de Daisuke Sasaki en el evento dio un giro inesperado debido a los problemas de salud de Dasnhoku Dieno . Al no poder luchar Dieno, Sasaki se enfrentó a AMAKUSA , la identidad actual de su compañero de SUPER CREW de hace 20 años, Yuki Sato . Sin embargo, AMAKUSA estaba completamente metido en su nuevo personaje y no recordaba quién era Sasaki. Sasaki intentó hacer trampa para ganar, pero al no obtener el resultado deseado, imitó a Dieno y le aplicó un Lip Lock a AMAKUSA. Luego, amagó con aplicar el Danshoku Driver, pero en su lugar usó su antiguo remate NOW OR NEVER, logrando un conteo de dos. AMAKUSA sobrevivió al La Mistica Crossface Lock y aplicó un Elevated Magistral Driver seguido del Pedigree. Esto preparó a Sasaki para el remate Spiral Tap de AMAKUSA, el Kaikoku, que le dio la victoria.

El último equipo en pie en la lucha en triple amenaza se llevaría el Campeonatos de Parejas KO-D. No se necesitaban relevos, por lo que el combate fue un caos cuando los tres equipos estaban involucrados. The Apex agarró a Kimihiro y lo lanzó fuera del ring sobre el resto de Strange Love Connection . Luego, el Equipo 200kg los atacó, especialmente para que Yuki Iino y Chihiro Hashimoto volvieran a enfrentarse. Iino logró derribar a ambos luchadores del Equipo 200kg y planchó a Yuu con la Lanza para la primera eliminación. SLC tuvo que encontrar la fuerza necesaria para vencer a The Apex y MAO la encontró para aplicarle a Yukio Naya el Michinoku Driver II. Naya también fue alcanzado accidentalmente por la Lanza de Iino y KANON le causó más daño con el Lonely Dezires. MAO remató con el Cannonball 450 para la victoria, otorgándole a SLC los Campeonatos en Parejas KO-D por primera vez en la historia del equipo.

Los grandes amigos Chris Brookes y Zack Sabre Jr se enfrentaron por primera vez en un combate individual en ocho años. El réferi Yukinori Matsui se mostró ligeramente indulgente con Brookes, mientras que con Sabre era un poco más duro. La situación se tornó escandalosa cuando Sabre tenía a Brookes inmovilizado para una victoria segura, pero Matsui sufrió una crisis de conciencia durante la cuenta y no pudo contar hasta tres. Entonces Brookes llamó a Munetatsu Nakamura para que atacara a Sabre. Antonio Honda lo siguió con una silla, pero también dudó en actuar. El escándalo estalló aún más cuando en la pantalla se proyectaron imágenes de momentos tiernos que Honda había compartido con Sabre. Honda intentó atacar a Brookes con Gongitsune, pero falló y golpeó a Sabre. El combate continuó y Brookes intentó aplicar la Bomba de la Mantis Religiosa. Sabre se zafó y atrapó a su oponente en la Llave Europea para conseguir la cuenta de tres.

Konosuke Takeshita regresó a DDT como Campeón Mundial Peso Completo IWGP, tras defender el título en un evento de NJPW. En esta ocasión, hizo equipo con la próxima gran promesa de DDT, Kaisei Takechi, para enfrentarse a un dúo de luchadores que consideraban sus respectivos rivales. Takeshita deseaba enfrentarse nuevamente a Kazusada Higuchi, mientras que Takechi ansiaba medirse con Takeshi Masada . Takechi detuvo un ataque de Higuchi con el Swan Dive Forearm, mientras que Masada casi logra la victoria sobre Takeshita con el Masada No Chikara KOBU Mukimuki. Masada intentó debilitarlo aún más con patadas medias, pero Takeshita lo repelió con un codazo y lo aturdió con el Wagamama. Acto seguido, Takechi logró mantener a Higuchi a raya mientras Takeshita planchaba a Masada con el Raging Fire.

Yuki Ueno se alzó como Campeón de Peso Abierto KO-D y Campeón Universal DDT. Es el primer luchador en ostentar ambos títulos simultáneamente. Minoru Suzuki dio una dura batalla y casi le arrancó la pierna. Durante todo el combate, Suzuki atacó la pierna izquierda de Ueno con una silla y una larga cadena de sumisiones para intentar que pateara. Ueno usó movimientos como el Blizzard Suplex y el Bastard Driver, pero no logró el conteo tras aplicar el WR. Suzuki intentó aprovechar la situación, pero Ueno le conectó un Dropkick directo a la cara antes de rematarlo con otro WR. Suzuki resistió, pero Ueno saltó desde la tercera cuerda con el Frog Splash y se llevó la victoria.

Ueno preguntó entonces si había alguien que quisiera ser su próximo retador. De repente, apareció Super Sasadango Machine con una inesperada presentación de PowerPoint y el combate quedó programado en el Korakuen para el 30 de noviembre.

Los resultados completos son:

DDT «ULTIMATE PARTY 2025», 03.11.2025

Tokyo Ryogoku Kokugikan

1. Sanshiro Takagi Return Match – Special Singles Match: Sanshiro Takagi venció a Hinata Kasai (7:07) con un Texas Clover Hold.

2. HARASHIMA, Toru Owashi y Naomi Yoshimura vencieron a Soma Takao, Shinichiro Kawamatsu y Rukiya (10:05) con la Somato de HARASHIMA sobre Rukiya.

3. Special Eight Man Tag Match: Hideki Okatani, MJ Paul, Demus y Ilusion vencieron a Daichi Sato, Yuki Ishida, Kazuma Sumi y Kumadori (11:03) con la Swanton Bomb de Ilusion sobre Sumi.

4. DDT Extreme Title, 5 Way Blindfold Death Match: To-y (c) venció a Akito, Super Sasadango Machine, Kazuki Hirata y Antonio Honda (14:13) con un Horizontal Cradle sobre Hirata (4th defense) defendiendo el título.

5. Special Six Man Tag Match: Jun Akiyama, Shinya Aoki y Yuya Koroku vencieron a Tetsuya Endo, HAYATA y Junta Miyawaki (14:53) con un Exploder de Akiyama sobre Miyawaki.

6. Special Singles Match: AMAKUSA venció a Daisuke Sasaki (16:23) con la Kaikoku.

7. KO-D Tag Team Title, Survival 3 Way Match: MAO y KANON con KIMIHIRO vencieron a Yuki Iino y Yukio Naya (c) y a Chihiro Hashimoto y Yuu (17:48) – conquistando el título

1) Yuki Iino venció a Yuu (11:14) con un Spear.

2) MAO venció a Yukio Naya (18:43) con un Cannonball 450°.

8. Dramatic Dream Match: Zack Sabre Jr. venció a Chris Brookes (26:03) con un European Clutch.

9. Special Tag Match: KONOSUKE TAKESHITA y Kaisei Takechi vencieron a Kazusada Higuchi y Takeshi Masada (24:14) con un Raging Fire de TAKESHITA sobre Masada.

10. KO-D Openweight Title y DDT Universal Title: Yuki Ueno (c, KO-D) venció a Minoru Suzuki (c, Universal) (34:30) con un Frog Splash – Conquistando el título (Failed 6th defense -> 19th Champion) (KO-D 2nd defense).