DDT: Resultados «Shout Your Love In Hama’s Ring!» Daisuke Sasaki es campeón

por

«Shout Your Love In Hama’s Ring!» fue el evento que DDT Pro Wrestling presentó en el Kanagawa Radiant Hall.

► «Shout Your Love In Hama’s Ring!»

Daisuke Sasaki cumplió 40 años y lo celebró ganando el Campeonato O-40 a Antonio Honda . El excampeón decidió ser amable después del combate cantando «Feliz Cumpleaños», pero Sasaki no quiso oírlo y se marchó con el cinturón. Entre bastidores, Sasaki envió un mensaje a todos los mejores luchadores mayores de 40 años para que luchen contra él por el cinturón. Quiere que figuras como Roman Reigns, Cody Rhodes, CM Punk y Brock Lesnar respondan a su reto.

En el último combate previo al siguiente espectáculo en el Korakuen Hall, Yuki Ueno venció a Super Sasadango Machine para el final. Sasadango intentó poner su propia máscara sobre la cara de Ueno para cegarlo, pero Ueno lo bloqueó. En cambio, Ueno le devolvió la máscara a Sasadango hacia atrás, le aplicó una Dropkick en la cabeza y luego lo inmovilizó con un School Boy. Mientras Sanshiro Takagi y To-y discutían después del combate por apuestas.

Los resultados completos son:

DDT «SHOUT YOUR LOVE IN THE RING OF YOKOHAMA!», 22.11.2025
Yokohama Radiant Hall

1. Kazusada Higuchi, Yuki Iino y Yukio Naya vencieron a MJ Paul, Laus y Ilusion (11:07) con un Spear de Iino sobre Paul.
2. Special Tag Match: MBM y Ultima Sombra vencieron a MAO y Kazuma Sumi (9:15) con un Package Driver de MBM sobre Sumi.
3. Akito Debut 16th Anniversary Match – Special Referee: Akito: Rukiya y Hinata Kasai vencieron a Kazuki Hirata y Soma Takao (7:42) con un Crab Hold de Rukiya sobre Hirata.
4. Yuki Ishida y Daichi Sato vencieron a Takeshi Masada y Yuya Koroku (12:14) con un Dosukoi Clutch de Ishida sobre Koroku.
5. O-40 Title: Daisuke Sasaki venció a Antonio Honda (c) (12:36) por Pinfall – conquistando el título
6. Special Singles Match: Hideki Okatani venció a KANON con KIMIHIRO (13:42) con un Sakauchi.
7. Special Six Man Tag Match: Yuki Ueno, To-y y Chris Brookes vencieron a Super Sasadango Machine, Sanshiro Takagi y HARASHIMA (17:37) con un Horizontal Cradle de Ueno sobre Machine.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos