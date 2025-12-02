DDT: Resultados «Shout Your Love In Hama’s Ring!» Daisuke Sasaki es campeón

«Shout Your Love In Hama’s Ring!» fue el evento que DDT Pro Wrestling presentó en el Kanagawa Radiant Hall.

► «Shout Your Love In Hama’s Ring!»

Daisuke Sasaki cumplió 40 años y lo celebró ganando el Campeonato O-40 a Antonio Honda . El excampeón decidió ser amable después del combate cantando «Feliz Cumpleaños», pero Sasaki no quiso oírlo y se marchó con el cinturón. Entre bastidores, Sasaki envió un mensaje a todos los mejores luchadores mayores de 40 años para que luchen contra él por el cinturón. Quiere que figuras como Roman Reigns, Cody Rhodes, CM Punk y Brock Lesnar respondan a su reto.

En el último combate previo al siguiente espectáculo en el Korakuen Hall, Yuki Ueno venció a Super Sasadango Machine para el final. Sasadango intentó poner su propia máscara sobre la cara de Ueno para cegarlo, pero Ueno lo bloqueó. En cambio, Ueno le devolvió la máscara a Sasadango hacia atrás, le aplicó una Dropkick en la cabeza y luego lo inmovilizó con un School Boy. Mientras Sanshiro Takagi y To-y discutían después del combate por apuestas.

Los resultados completos son:

DDT «SHOUT YOUR LOVE IN THE RING OF YOKOHAMA!», 22.11.2025

Yokohama Radiant Hall

1. Kazusada Higuchi, Yuki Iino y Yukio Naya vencieron a MJ Paul, Laus y Ilusion (11:07) con un Spear de Iino sobre Paul.

2. Special Tag Match: MBM y Ultima Sombra vencieron a MAO y Kazuma Sumi (9:15) con un Package Driver de MBM sobre Sumi.

3. Akito Debut 16th Anniversary Match – Special Referee: Akito: Rukiya y Hinata Kasai vencieron a Kazuki Hirata y Soma Takao (7:42) con un Crab Hold de Rukiya sobre Hirata.

4. Yuki Ishida y Daichi Sato vencieron a Takeshi Masada y Yuya Koroku (12:14) con un Dosukoi Clutch de Ishida sobre Koroku.

5. O-40 Title: Daisuke Sasaki venció a Antonio Honda (c) (12:36) por Pinfall – conquistando el título

6. Special Singles Match: Hideki Okatani venció a KANON con KIMIHIRO (13:42) con un Sakauchi.

7. Special Six Man Tag Match: Yuki Ueno, To-y y Chris Brookes vencieron a Super Sasadango Machine, Sanshiro Takagi y HARASHIMA (17:37) con un Horizontal Cradle de Ueno sobre Machine.