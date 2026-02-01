DDT: Resultados “Saturday Chinatown”

Saturday Chinatown» fue la función que DDT Pro Wrestling presentó en el Yokohama Radiant Hall, continuando con el torneo D Generations Cup.

►“Saturday Chinatown”

Daichi Sato consiguió tomar el primer puesto de su grupo tras dominar a Ilusion

Yuki Ishida estuvo a segundos de vencer a To-y con la Flame Palm, pero no estuvo en la forma suficiente para inmovilizarlo a tiempo antes de que expirara el tiempo. De esta manera cada uno se llevó un punto.

The Apex lucieron confiados, que no dudan que recuperarán el Campeonato de parejas KO-D, actualmente en poder de Strange Love Connection . Después de que Yukio Naya venciera a KANON , le dijo a SLC que disfrutara ser campeón por una semana más porque The Apex definitivamente los vencerá la próxima semana.

El evento principal Daisuke Sasaki y Chris Brookes lucharon entre sí mientras Yuki Ueno observaba desde la distancia. Sasaki golpeó a Brookes con una silla y luego siguió con un Dragon Suplex para Hideki Okatani para terminar el trabajo. Pero HARASHIMA estaba allí para golpear a Okatani con la Somato, lo que permitió a Brookes cubrirlo con el Praying Mantis Bomb.

Los resultados completos son:

DDT «SATURDAY CHINATOWN», 17.01.2026
Yokohama Radiant Hall

1. Kazuki Hirata, Takeshi Masada y Rukiya vencieron a Danshoku Dieno, Antonio Honda y Akito (7:55) con un Horizontal Cradle de Rukiya sobre Akito.
2. Special Eight Man Tag Match: Sanshiro Takagi, Jun Akiyama, Shinya Aoki y Tomimitsu Matsunaga vencieron a Naomi Yoshimura, Ryoma Tsukamoto, Kazuma Sumi y Hinata Kasai (8:24) con una Face Kick de Aoki sobre Kasai.
3. D Generations Cup – Grupo A: Daichi Sato [4] venció a Ilusion [0] (6:37) con un Rolling Elbow.
4. D Generations Cup – Grupo A: To-y [3] vs. Yuki Ishida [3] – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).
5. Special Six Man Tag Match: Yuki Iino, Yukio Naya y Yuya Koroku venció a vencieron a MAO y KANON y Junta Miyawaki con KIMIHIRO (13:49) con un World’s #1 Backdrop Suplex de Naya sobre KANON.
6. DAMNATION T.A vs FANTÔMES DRAMATIC!: Chris Brookes y HARASHIMA venció a vencieron a Daisuke Sasaki y Hideki Okatani (18:41) con una Praying Mantis Bomb de Brookes sobre Okatani.

LA LUCHA SIGUE...
