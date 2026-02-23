DDT: Resultados “Next Step Game 2026”

DDT Pro Wrestling llegó al Shinjuku FACE con “Next Step Game 2026” donde continuó el torneo de jóvenes «D Generations Cup 2026«.

► “Next Step Game 2026”

En la D GENERATIONS CUP los dos bloques se dirigen hacia la recta final. El Grupo B podría terminar con Yuya Koroku como el claro ganador de todos sus combates. Ahora tiene tres de tres tras vencer a Hinata Kasai

Takeshi Masada acabó con cualquier esperanza de Yuni de llegar a la final en el Grupo B para mantenerse en la contienda.

Yukio Naya se llevó bien con MAO y KANON , incluso tomando algunas instrucciones de ellos para establecer su trabajo en equipo. La otra historia del partido fue KANON enfrentándose a Yuki Ueno . Cuando su intercambio terminó sin un ganador claro, MAO y Shinya Aoki tomaron el control. KANON volvió al ritmo de las cosas entrando en un choque de Lariat con Tomomitsu Matsunaga . Al final, el Lariat de KANON fue más fuerte y consiguió ganar el partido con el movimiento.

To-y sufrió un revés al perder ante Ilusion , lo que le dio al heel enmascarado una victoria en su partido final del torneo. Cuando los golpes de silla no tuvieron el efecto deseado, Ilusion usó un golpe del árbitro para darle a To-y un Low Blow.

Kazuma Sumi demostró que todavía está en la carrera al vencer a Daichi Sato en el evento principal. Intentó aplicarle un School Boy un montón durante la mitad del partido, pero luego recurrió a usar un Rolling Elbow y una High Kick. Esos movimientos dejaron a Sato aturdido durante el tiempo suficiente para hacer que el School Boy fuera una forma efectiva de vencerlo.

Los resultados completos son:

DDT «NEXT STEP GAME 2026», 04.02.2026

Shinjuku FACE

1. D GENERATIONS CUP 2026 – Grupo B: Yuya Koroku [6] venció a Hinata Kasai [0] (9:43) con un Modified Triangle Lancer.

2. D GENERATIONS CUP 2026 – Grupo B: Takeshi Masada [4] venció a Yuni [2] (9:53) con la Manburi.

3. Jun Akiyama y Danshoku Dino vs. Toru Owashi y Kazuki Hirata finalizó sin decisión (0:20).

3a. Jun Akiyama y Danshoku Dino vencieron a Kazuki Hirata y Hisaya Imabayashi (7:11) cuando Imabayashi se rindió, porque tenía miedo del explosivo de Akiyama.

4. 3 Way Six Man Tag Match: Daisuke Sasaki, Hideki Okatani y MJ Paul vencieron a Akito, Junta Miyawaki y Yuki Ishida und Chris Brookes, HARASHIMA y Antonio Honda (12:14) con un Claymore de Okatani sobre Honda.

5. MAO, KANON y Yukio Naya vencieron a Yuki Ueno, Shinya Aoki y Tomomitsu Matsunaga (13:01) con un Lariat de KANON sobre Matsuna.

6. [B]D GENERATIONS CUP 2026 – Grupo A: Ilusion [2] venció a To-y [3] (12:39) con una Swanton Bomb.

7. D GENERATIONS CUP 2026 – Grupo A: Kazuma Sumi [4] venció a Daichi Sato [4] (12:39) con un Schoolboy.

D GENERATIONS CUP 2026 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1.Kazuma Sumi [4]

2. Daichi Sato [4]

3. To-y [3]

-. Yuki Ishida [3]

5. Ilusion [2]

Grupo B:

1. Yuya Koroku [6]

2. Rukiya [4]

3. Takeshi Masada [4]

4. Yuni [2]

5. Hinata Kasai [0]