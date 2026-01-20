DDT: Resultados «New Year’s Dramatic Parade 2026» Defensa del cetro de tercias

DDT Pro Wrestling se presentó en el Tokyo Korakuen Hall con «New Year’s Dramatic Parade 2026» donde se expuso un título.

► «New Year’s Dramatic Parade 2026»

El primer show de DDT de 2026 fue en su mayoría misterioso con solo el evento principal anunciado de antemano; el resto de los combates se reveló hasta el momento de llevarse a cabo,

Junta Miyawaki de NOAH apareció al comienzo del programa con una camiseta de DDT junto con el resto del elenco y anunció que competiró regularmente por DDT.

Takeshi Masada tuvo su última lucha con SCHADENFREUDE International. Para ello hizo equipo con Chris Brookes y Antonio Honda mientras Bunbun observaba. Hicieron sus trucos habituales sobre HARASHIMA, Toru Owashi y Kazuki Hirata, lo que finalmente les dio la victoria. Masada les dijo a los demás después del combate que estaba triste por irse, pero que seguían siendo familia, entonces Brookes reveló una noticia sorprendente. Dijo que SCHADENFREUDE International se creó originalmente para darle a Masada una plataforma para crecer como luchador y que sin él la unidad ya no tenía propósito por lo que optaron disolverla. Bunbun fue dado a Masada para que lo acompañe.

En el turno estelar, Yuki Ueno, To-y y Kaisei Takechi defendieron por segunda ocasión el Campeonato de Tercias KO-D respondiendo al reto que hicieron MAO, KANON y Kazuma Sumi.

Tras la estelar se anunción que KONOSUKE TAKESHITA y Jun Akiyama se enfrentarán a HARASHIMA y Keisei Takechi el 25 de enero en el Korakuen Hall. El 22 de febrero, Takechi competirá contra Yuki Ueno por el Campeonato de Peso Abierto KO-D y el Campeonato Universal DDT.

Los resultados completos son:

DDT «NEW YEAR’S DRAMATIC PARADE 2026 ~ ANSWERS WILL BE REVEALED IN A YEAR», 03.01.2026

Tokyo Korakuen Hall

1. Junta Miyawaki venció a Rukiya (4:27) con un Sunshine Driver.

2. No Touch Rules: Daisuke Sasaki, Hideki Okatani, MJ Paul, Demus y Ilusion vencieron a Yuya Koroku, Yuni, Hinata Kasai, Tomomitsu Matsunaga y Daichi Sato (9:22) cuando Ilusion colocó espaldas planas a Sato.

3. Shinya Aoki venció a Sanshiro Takagi (13:39) con un Backslide.

4. Yuki Iino, Yukio Naya y Jun Akiyama vencieron a Kazusada Higuchi, Naomi Yoshimura y Yuki Ishida (9:43) con un Sekaiichi no Backdrop de Naya sobre Ishida.

5. Chris Brookes, Antonio Honda y Takeshi Masada vencieron a HARASHIMA, Kazuki Hirata y Toru Owashi (13:25) con una Praying Mantis Bomb de Brookes sobre Hirata.

6. KONUSUKE TAKESHITA y Akito vencieron a Danshoku Dino y Super Sasadango Machine (0:56) cuando Takeshita colocó espaldas planas a Machine.

6a. Handicap Match: KONUSUKE TAKESHITA venció a Danshoku Dino, Super Sasadango Machine y Akito (9:59) con un Raging Fire sobre Dino.

7. KO-D 6 Man Tag Team Title: Yuki Ueno, To-y y Kaisei Takechi (c) vencieron a MAO, KANON (w/KIMIHIRO) y Kazuma Sumi (23:57) con un Kojima Impact de To-y sobre Sumi defendiendo el título