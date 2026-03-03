DDT: Resultados «Ko Ko! Yokohama Battle 2026» To-y retiene cetro extremo

«Ko Ko! Yokohama Battle 2026» fue el nombre del evento que DDT Pro Wrestling presentó en el Yokohama Radiant Hall.

► «Ko Ko! Yokohama Battle 2026»

Daisuke Sasaki junto con el resto de DAMNATION TA le dieron una paliza a Kazuma Sumi. Luego, cuando Sumi hizo una reaparición que condujo al uso de un pin de School Boy, Sasaki se rodó de nuevo sobre Sumi y lo sujetó para el toque de espaldas. Sasaki le dijo a Sumi que la lucha libre profesional no es un juego de niños y que el DGC estaba formado por niños débiles, cualquiera de los cuales podría haber ganado el torneo.

KANON volvió a lograr una victoria contra Yuki Ueno, previo a su choque por el Campeonato de Peso Abierto KO-D. Viento Maligno fue el compañero de KANON, mientras que Akito respaldó a Ueno.

En el turno estelar, To-y expuso el Campeonato Extremo DDT contra Yuki ishida, donde las reglas fueron fútbol contra sumo, donde se permitía el uso de objetos de ambos deportes como armas. Esto incluso se extendió a su apariencia, ya que To-y vestía un uniforme completo de fútbol mientras Ishida luchaba con un mawashi. To-y usó un balón de fútbol, ​​botas de fútbol y espinilleras como armas para vencer a Ishida, consiguiendo su séptima defensa. Tras la celebración, Hideki Okatani emboscó a To-y y dio un paso al frente como siguiente retador.

Los resultados completos son:

DDT «ALRIGHT! YOKOHAMA BATTLE 2026», 28.02.2026

Yokohama Radiant Hall

1. Tomimitsu Matsunaga y Yuni vencieron a Naomi Yoshimura y Hinata Kasai (9:46) con un Jorge Clutch de Yuni sobre Kasai.

2. Chris Brookes, HARASHIMA y Antonio Honda vs. Jun Akiyama, Danshoku Dieno y Kazuki Hirata – finalizó sin decisión.

2a. 7 vs. 1 Handicap Match: Chris Brookes, HARASHIMA, Antonio Honda, Jun Akiyama, Danshoku Dieno, Kazuki Hirata y Tsuyoshi Yamaguchi vencieron a Hisaya Imabayashi (9:15) por Pinfall de Yamaguchi.

3. Takeshi Masada y Yuya Koroku venció a vencieron a Daichi Sato y Rukiya (11:15) con la Manburi de Masada sobre Rukiya.

4. Special Eight Man Tag Match: Daisuke Sasaki, Hideki Okatani, MJ Paul y Ilusion vencieron a Shinya Aoki, Yukio Naya, Junta Miyawaki y Kazuma Sumi (10:55) con un Schoolboy Cutback de Sasaki sobre Sumi.

5. Special Tag Match: KANON y Viento Maligno con KIMIHIRO vencieron a Yuki Ueno y Akito (15:49) con un Lariat de KANON sobre Akito.

6. DDT Extreme Title, Soccer vs. Sumo! Mixed Martial Arts «ITACHI» Rule: To-y (c) venció a Yuki Ishida (14:04) con un Kojima Impact defendiendo el título.