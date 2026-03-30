DDT: Resultados «Judgement 2026» Función del 29 Aniversario

El Tokyo Korakuen Hall fue el escenario para «Judgement 2026«, el magno evento que presentó DDT Pro Wrestling y con el que conmemoró 29 años de su fundación. Esta fue una función que tuvo una duración de cinco horas.

► «Judgement 2026»

Chris Brookes y HARASHIMA se unieron contra Shinya Aoki y Junta Miyawaki para determinar a los aspirantes número 1 al Campeonato de Parejas KO-D . Miyawaki casi venció a HARASHIMA con el Sunshine Clutch, pero Brookes interrumpió la cuenta. HARASHIMA se recuperó para poner a Miyawaki a la defensiva y usó la Somato sobre Aoki para sacarlo del borde del ring. Mientras tanto, Brookes le aplicó un Piledriver a Miyawaki, colocándolo en posición para otro Somato y darle la victoria a Fandora.

La regla para el combate por el Campeonato Extremo DDT era que Yukinori Matsui debía llevar un casco con un botón en la cabeza. Si To-y o Hideki Okatani lo pulsaban, tendrían que hacer reír a Matsui durante un duelo de miradas. Si lo conseguían, podrían usar una espada de bambú como arma legal durante un minuto. To-y estaba ansioso por seguir las reglas, mientras que Okatani no estaba de humor para bromas. Al ver que seguía ignorando la regla, Matsui le dijo a Okatani que quería que lo hiciera reír. Okatani finalmente accedió e hizo una mueca graciosa para que Matsui se desternillara de risa. Entonces, Okatani golpeó a To-y en la cabeza con la espada de bambú y lo cubrió con un Vertical Drop Brainbuster para convertirse en el nuevo campeón. Tras la batalla, Yukio Naya se encaró con Okatani y lo retó.

Como parte del plan para arrebatarle el Campeonato Iron Man Heavymetalweight a Minoru Suzuki , el equipo contrario en el Handicap Match participó en un entrenamiento de Gongitsune antes del combate. Su lógica era que la mayor debilidad de Suzuki eran sus ojos, así que Honda tendría que pinchárselos. Hisaya Imabayashi valientemente comenzó el combate contra Suzuki, pero se vio obligado a luchar solo y casi fue estrangulado con un Sleeper Hold. Sanshiro Takagi se enfrascó en una batalla de golpes con Suzuki mientras Danshoku Dieno lo detenía con un Lip Lock. Cuando los intentos de Honda de aplicar Gongitsune seguían fallando, Suzuki tomó el micrófono para preguntar a todos cuánto tiempo más DDT iba a seguir haciendo este tipo de lucha libre tan baja. Llamó a Takagi la raíz de todo mal, pero luego admitió tener buenos recuerdos con todos los que estaban en el ring con él. Honda finalmente le pinchó el ojo con Gongitsune durante el discurso, pero Suzuki no reaccionó. Reveló que había entrenado sus ojos en anticipación para este combate. Honda cargó a Gongitsune, pero Suzuki la bloqueó robando las gafas de Imabayashi y poniéndoselas como escudo. Suzuki luego luchó contra Toru Owashi y Super Sasadango Machine , pero Takagi lo atrapó con el Stunner. Suzuki resistió el impacto al principio, pero pronto se quedó sin energía y se desplomó en el combate. Todos se amontonaron sobre él para conseguir la cuenta de tres, pero Daisuke Kiso declaró después que fueron las gafas de Imabayashi las que inmovilizaron a Suzuki, lo que significa que las Gafas eran el nuevo campeón.

Paleyouth consiguió su primera defensa del Campeonato de tríos KO-D tras vencer a Harimao. Los retadores estuvieron acompañados por Kazusada Higuchi , quien se mantuvo al margen y no intervino. Daichi Sato se enfrentó cara a cara con Naomi Yoshimura, mientras que Takeshi Masada y Yuya Koroku lanzaron a Ryota Nakatsu y Yuki Ishida por los aires con suplexes alemanes. El combate se decidió cuando Masada esquivó el Flame Palm de Ishida y luego le propinó dos patadas Manburi para llevarse el triunfo. Paleyouth recibió el reto de Fantomes Dramatic como próximos rivales. El combate está programado para el 15 de abril.

Konosuke Takeshita regresó a DDT para un combate individual especial contra Kazuki Hirata. Tras la victoria de Takeshita en tan solo 7 segundos, se programó una revancha inmediata. Takeshita la ganó en 10 segundos. A continuación, se inició un tercer combate, bajo las reglas que establecían que Takeshita necesitaba una cuenta de 20 para lograr la victoria por conteo de tres, mientras que Hirata solo necesitaba 2. A pesar de una clara ventaja, Hirata volvió a perder contra Takeshita. Tras la victoria de Takeshita, se anunció que participaría en otro importante combate individual. En Wrestle Peter Pan, el 11 de agosto, Takeshita se enfrentará a Kaisei Takechi.

Tras varios intentos fallidos, el joven Kazuma Sumi logró inmovilizar a Daisuke Sasaki con un School Boy para ganar el Campeonato Universal DDT . Sasaki atacó su pierna desde el principio, incluso golpeándola con una silla. Un golpe al réferi también provocó que los demás miembros de DAMNATION TA interfirieran a favor de Sasaki. Sumi luchó contra todo pronóstico, pero casi pagó caro al fallar el Reverse 450 Splash. Su suerte cambió cuando DAMNATION TA interfirió de nuevo, pero Ilusion golpeó accidentalmente con una silla para Sasaki. A partir de ahí, Sumi intentó inmovilizar a Sasaki con el School Boy varias veces. Sasaki lo atrapó en el Crossface Lock, pero Sumi lo contrarrestó con otro School Boy, esta vez inmovilizándolo definitivamente. Luego de la celebración, el reaparecido Shunma Katsumata subió al ring y desafió a Sumi.

En el turno estelar se dio el primer intento de KANON para apoderarse del Campeonato de Peso abierto KO-D. Durante las semanas previas a este combate, KANON sus combates con el Lariat, así que Yuki Ueno intentó debilitarlo golpeando la mano de KANON contra el poste de la esquina. KANON seguió usando el Lariat para igualar el marcador, pero luego intentó usar sus otros movimientos para ganar. El Cobra Twist, Sleepy Hollow y LONELY DEZIRES no funcionaron, así que volvió al Lariat. Sin embargo, la patada voladora oportuna de Ueno al rostro le ayudó a preparar el Blackout Sleeper para asfixiar a KANON. Aunque finalmente pudo liberarse, KANON recibió el WR para dejarlo fuera de combate. Casi enseguida, Yuki Iino subió para desafiar al monarca máximo de DDT.

Al final del espectáculo, Antonio Honda encontró las gafas de Imabayashi en la mesa del cronometrador y las destruyó para ser declarado el nuevo campeón Iron Man.

Los resultados completos son:

DDT «JUDGEMENT 2026 ~ FOUNDING 29TH ANNIVERSARY 5 HOUR SPECIAL», 22.03.2026

Tokyo Korakuen Hall

0. Yuni venció a Hinata Kasai (7:26) con un Jorge Clutch.

0. TJPW Offer Match: HIMAWARI , Haru Kazashiro y Chika Nanase vencieron a Toga , Ren Konatsu y Shion Kanzaki (9:53) con un Fisherman Suplex Hold de Kazashiro sobre Kanzaki.

1. Jun Akiyama venció a Rukiya (6:20) con un Exploder.

2. Special Tag Match: Yuki Iino y Yukio Naya vencieron a Evil Uno y Akito (11:12) con la Spear de Iino sobre Akito.

3. 3 Way Match~ No Touch Rule: Viento Maligno y Kumadori vencieron a Makoto Oishi y Katsumi Inahata und MJ Paul y Ilusion (8:25) con un Driver Maligno de Maligno sobre Ilusion.

4. Special Singles Match ~ Shunma Katsumata Return Match: MAO venció a Shunma Katsumata (12:04) con un Running Shotei.

5. KO-D Tag Team Title Contendership: Chris Brookes y HARASHIMA vencieron a Shinya Aoki y Junta Miyawaki (12:33) con la Somato de HARASHIMA sobre Miyawaki.

6. DDT Extreme Title, Do not hit with the Bamboo Sword! If you want to use it, make me laugh! Staring Contest Punishment Bamboo Aword Death Match!!!!!: Hideki Okatani venció a To-y (c) (12:20) con un Vertical Drop Brainbuster – conquistando el título.

7. Iron Man Heavy Metal Title, 1 vs. 7 Handicap Match: Sanshiro Takagi, Toru Owashi, Danshoku Dieno, Super Sasadango Machine, Antonio Honda, Hisaya Imabayashi y Megane vencieron a Minoru Suzuki (c) (11:51) por Pinfall de Megane – conquistando el título.

8. KO-D Six Man Tag Team Title: Takeshi Masada, Yuya Koroku y Daichi Sato (c) vencieron a Naomi Yoshimura, Ryota Nakatsu y Yuki Ishida (14:17) con la Manburi de Masada sobre Ishida defendiendo el título.

9. Dramatic Dream Match: KONOSUKE TAKESHITA venció a Kazuki Hirata con John Robinson (0:07) con la Big Boot.

9a. Dramatic Dream Match: KONOSUKE TAKESHITA venció a Kazuki Hirata con John Robinson (0:10) con un Elbow.

9b. 20 from the World vs. 2 from Adachi Ward! Let’s have a good match Deat Match: KONOSUKE TAKESHITA venció a Kazuki Hirata con John Robinson (9:02) con Wall of Takeshita.

10. DDT Universal Title: Kazuma Sumi venció a Daisuke Sasaki (c) (16:48) con un Schoolboy – conquistando el título

11. KO-D Openweight Title: Yuki Ueno (c) venció a KANON (25:12) con la WR defendiendo el título.

– Iron Man Heavy Metal Title: Antonio Honda venció a Megane (c) (18:47 Uhr) por Destruction – conquistando el título