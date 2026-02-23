DDT: Resultados “Imaike Samba 2026” Kazuma Sumi es finalista

DDT Pro Wrestling llegó al Imaike Gas Hall con el evento denominado “Imaike Samba 2026”, donde el torneo D Generations Cup se perfila a su recta final.

► “Imaike Samba 2026”

Pokotan dejó una huella más grande de lo esperado en el Imaike Rumble. Terminó participando en la eliminación de luchadores como Yuki Ueno, HARASHIMA, Danshoku Dieno y Chris Brookes. Hacia el final del combate, Pokotan le propinó un golpe bajo a Kazuki Hirata . Entonces se reveló que era Ilusion disfrazado. Ilusion ya estaba en el combate, así que debió haber habido un momento en el que desapareció junto con Pokotan, se puso el disfraz de la mascota y luego regresó a escondidas. A pesar de que su truco funcionó, Ilusion terminó perdiendo el combate contra Naomi Yoshimura . El premio que Yoshimura recibió por ganar el Rumble fueron algunas delicias locales de uiro.

To-y se impuso a Daichi Sato para abrir el camino hacia la gran final. Necesitaba que Ishida venciera a Sumi para establecer un desempate a muerte súbita. Incluso se sentó en el ringside para ver el evento principal, pero cuando Ishida perdió, To-y irrumpió tras bastidores y confrontó a Ishida, culpándolo por el resultado ya que quedó fuera.

Kazuma Sumi aseguró un lugar en la final de la D GENERATIONS CUP. El Grupo A también tuvo un buen desempeño al final. Cuando llegó el momento del evento principal, Sumi solo necesitaba vencer a Yuki Ishida para liderar el grupo. Ishida no se rendiría sin luchar e incluso se lanzó hacia adelante para lanzar la Flame Palm tras recibir una Thrust Kick en la mandíbula. Sin embargo, Sumi contraatacó contra el School Boy y lo inmovilizó con todas sus fuerzas para conseguir la cuenta de tres.

Los resultados completos son:

DDT «IMAIKE SAMBA 2026», 07.02.2026

Imaike Gas Hall

1. Yuya Koroku y Yuni vencieron a Takeshi Masada y Hinata Kasai (10:36) con un Modified Triangle Lancer de Koroku sobre Kasai.

2. Special Singles Match: KANON with KIMIHIRO venció a Antonio Honda (11:11) con un Lariat.

3. Daisuke Sasaki, Hideki Okatani y MJ Paul vencieron a Jun Akiyama, Akito y Tomimitsu Matsunaga (10:16) con un Cross Facelock de Sasaki sobre Matsunaga.

4. Imaike Rumble 2026: Naomi Yoshimura venció a Ilusion con la Harai Goshi (18:30). Orden de eliminación: Yukio Naya, Yuki Ueno y HARASHIMA, MAO, Danshoku Dieno, Pokotan, Chris Brookes, Kazuki Hirata, Yoshihiko, Ilusion

5. D Generations Cup – Grupo A: To-y [5] venció a Daichi Sato [4] (10:32) con un Frankensteiner.

6. D Generations Cup – Grupo A: Kazuma Sumi [6] venció a Yuki Ishida [3] (10:22) con un Schoolboy.