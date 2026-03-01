DDT: Resultados “Imaike Fight Fever 2026” Takesi Masada es finalista

DDT Pro Wrestling llegó al Imaike Gas Hall para la jornada conclusiva de la fase de grupos de la D Generations Cup 2026.



►»Imaike Fight Fever 2026″

El último día de los combates del Bloque B terminó en un empate por el primer lugar entre tres luchadores.

Rukiya comenzó el espectáculo con una victoria fácil sobre Hinata Kasai para llegar a 6 puntos, igualando el mismo total que Yuya Koroku.

En el turno principal, Koroku solo necesitaba evitar perder para reservar su lugar en la final, pero Takeshi Masada apuntó a castigar sus brazos y conectar unaa patada de rodilla Manburi dos veces para ganar el combate, elevando su puntuación final también a seis puntos.

De esta manera, el Grupo B terminó con Rukiya, Koroku y Masada empatados en el primer lugar y estancados en un récord de 1-1 entre sí, lo que significó que bajo las reglas normales de desempate no pudieron determinar quién clasificaba para la final. Akito tomó la decisión, ya que era el GM suplente; en lugar de hacer un combate de 3 vías o un juego de Piedra, Papel y Tijera, Akito decidió hacer un desempate estilo sumo donde los tres luchadores competirían en combates individuales alternos uno tras otro hasta que uno de ellos ganara dos combates seguidos. Primero se enfrentaron Koroku contra Rukiya. Koroku sufrió su segunda derrota consecutiva, cayendo ante el Running Elbow Butt de Rukiya. En el siguiente combate, Rukiya realizó el mismo movimiento sobre Masada seguido del Proto Bomb, pero Masada encontró la energía para acunar a Rukiya y cubrirlo de la nada. Eso trajo las cosas de nuevo a Masada contra Koroku, excepto que en este punto ambos hombres estaban exhaustos. Masada pudo golpear la Manburi una vez más y nuevamente vencer a Koroku, con lo que avanzó a la gran final

Los resultados completos son:

DDT «IMAIKE FIGHT FEVER 2026», 08.02.2026

Imaike Gas Hall

1. D Generations Cup – Grupo B: Rukiya [6] venció a Hinata Kasai [0] (7:38) con la Proto Bomb.

2. Hideki Okatani y Ilusion vencieron a HARASHIMA y Yuni (8:20) con la Swanton Bomb de Ilusion sobre Yuni.

3. Danshoku Dieno y Kazuma Sumi vencieron a Akito y Kazuki Hirata (9:21) con un Schoolboy de Sumi sobre Hirata.

4. Jun Akiyama, Naomi Yoshimura y Yuki Ishida vencieron a Yukio Naya, Tomimitsu Matsunaga y Daichi Sato (10:26) con la Flame Palm de Ishida sobre Sato.

5. Special 4 Way Match: Yuki Ueno y To-y vencieron a MAO y KANON with KIMIHIRO, Daisuke Sasaki y MJ Paul und Chris Brookes y Antonio Honda (13:29) con la WR de Ueno sobre Honda.

6. D Generations Cup – Grupo B: Takeshi Masada [6] venció a Yuya Koroku [6] (12:23) con la Manburi.

7. D Generations Cup – Grupo B Finalist Decision Match: Takeshi Masada venció a Yuya Koroku y Rukiya (17:05).

1) Rukiya venció a Yuya Koroku (4:07) con un Running Elbow.

2) Takeshi Masada venció a Rukiya (3:12) con un Inside Cradle.

3) Takeshi Masada venció a Yuya Koroku (9:46) con la Manburi.