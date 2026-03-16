DDT: Resultados «Ichikabachika 2026» Nuevos campeones de tercias

DDT Pro Wrestling se presentó en el Shinjuku FACE con su evento denominado «Ichikabachika 2026«.
► «Ichikabachika 2026»
Danshoku Dieno y Super Sasadango Machine fallaron en su intento de apoderarse del Campeonato de Parejas KO-D. En cambio, Strange Love Connection (MAO y KANON) lucieron dominantes en esta cuarta defensa. Tras celebrar el resultado, KANON declaró que está listo para su duelo titular contra Yuki Ueno en Judgement, la siguiente semana.
La nueva generación sigue imparable, Paleyouth (Takeshi Masada, Yuya Koroku y Daichi Sato) se convirtieron en nuevos poseedores del Campeonato de Tercias KO-D, a costa de Kaisei Takechi. A pesar de que Takechi y The 37KAMIINA casi aniquilan por completo a los retadores con un triple Tope. Luego atacaron a Takeshi Masada con un Double Choke Slam de Takechi y To-y, seguido de un Frog Splash de Yuki Ueno. Sin embargo, Yuya Koroku se adelantó y eliminó a Ueno y To-y, y luego Daichi Sato ayudó a Masada a derribar a Takechi. Masada finalmente logró vencer a Takechi por primera vez al aplicarle el Masada No Chikara KOBU Mukimuki para ganar. Tras la batalla, Harimao (Naomi Yoshimura, Ryota Nakatsu y Yuki Ishida) retaron a los nuevos monarcas.
Los resultados completos son:
DDT «Ichikabachika 2026», 11.03.2026
Shinjuku FACE
0. TJPW Offer Match: Rika Tatsumi y Uta Takami vencieron a Yuki Kamifuku y Kira Summer (10:17) con un Missile Hip de Tatsumi sobre Summer.
– Iron Man Heavy Metal Title: Antonio Honda venció a Rika Tatsumi (c) (18:55 Uhr) con un Inside Cradle – conquistando el título.
1. Special Six Man Tag Match: Shinya Aoki, Junta Miyawaki y Viento Maligno vencieron a Chris Brookes, Kota Sekifuda (BJW) y Hinata Kasai (10:05) con un Aoki Clutch de Aoki sobre Kasai.
2. HARASHIMA y Antonio Honda vencieron a Jun Akiyama y Kazuki Hirata (7:34) cuando Honda colocó espaldas planas a Hirata tras la Somato de HARASHIMA.
– Iron Man Heavy Metal Title: Hisaya Imabayashi venció a Antonio Honda (c) (19:34 Uhr) con un Belt Attack – conquistando el título.
3. Kazuma Sumi, Naomi Yoshimura, Ryota Nakatsu y Yuki Ishida vencieron a Daisuke Sasaki, Hideki Okatani, MJ Paul y Ilusion (10:12) con la Harai Goshi de Yoshimura sobre Ilusion.
4. Special Six Man Tag Match: Shishamo Power, Unagi Mask y Gota Ihashi vencieron a Yuki Iino, Yukio Naya y Tomimitsu Matsunaga (9:33) con un Fisher Buster de Shishamo sobre Matsunaga.
5. KO-D Tag Team Title: MAO y KANON con KIMIHIRO (c) vencieron a Danshoku Dieno y Super Sasadango Machine (18:47) con un Lariat de sobre Dieno (4th defense) defendiendo el título.
6. KO-D Six Man Tag Team Title: Takeshi Masada, Yuya Koroku y Daichi Sato vencieron a Yuki Ueno, To-y y Kaisei Takechi (c) (18:25) con la Chikara KOBU Mukimuki de Masada sobre Takechi – conquistando el título.