DDT: Resultados «DDTxMOP Wrestle Tour 2026» Nuevos campeones MOP

«DDTxMOP Wrestle Tour 2026» es una nueva gira colaborativa de shows de DDT Pro Wrestling, celebrada en los Mitsui Outlet Parks, dio inicio a la coronación de un nuevo campeonato. La primera función tuvo lugar en Minami.

► «DDTxMOP Wrestle Tour 2026»

En batalla de tercias, Fantomes Dramatic (Antonio Honda, Chris Brookes y HARASHIMA) pasaron sobre The 37KAMIINA (Shunma Katsumata y To-y) y Yuni.

Aunque Yuki Ueno no pudo luchar en el evento debido a una lesión, aun así asistió y saludó al público en el ring antes del combate principal.

Como parte de esta nueva gira, se creó el Campeonato de Parejas MOP, que se disputará exclusivamente en dichos eventos. En la lucha estelar, se realizó una lucha de asignación, donde KANON y Viento Maligno se impusieron a Junta Miyawaki y Rukiya . KANON felicitó a Maligno por ganar su primer campeonato desde que llegó a DDT. Maligno dijo que Strange Love Connection está imparable y que defenderán estos campeonatos en Kobe y Toyama el próximo mes.

Los resultados completos son:

DDT «DDTxMOP WRESTLE TOUR 2026 IN MITSUI OUTLET PARK TAMA MINAMI-OSAWA», 28.03.2026

Mitsui Outlet Park Tama Minami-Osawa

1. Hideki Okatani, MJ Paul y Ilusion vencieron a Takeshi Masada, Daichi Sato y Hinata Kasai (9:31) con la Swanton Bomb de Ilusion sobre Kasai.

2. Jun Akiyama y Yuya Koroku vencieron a Kazuma Sumi y Kazuki Hirata (8:42) con un Exploder de Akiyama sobre Hirata.

3. Naomi Yoshimura y Yuki Ishida vencieron a MAO y Masami Inahata (12:27) con la Flame Palm de Ishida sobre Inahata.

4. Special Six Man Tag Match: Chris Brookes, HARASHIMA y Antonio Honda vencieron a Shunma Katsumata, To-y y Yuni (14:21) con un Japanese Leg Roll Clutch Hold de Honda sobre Yuni.

5. MOP Tag Team Title, Decision Match: KANON y Viento Maligno con KIMIHIRO vencieron a Junta Miyawaki y Rukiya (13:39) con un Lariat de KANON sobre Rukiya – Conquistando el título