DDT: Resultados «D Generations SP» presentación especia de Kosei Fujita

Desde el Shinjuku FACE, DDT Pro Wrestling presentó un nuevo evento de los jóvenes talentos, deniminado «D Generations SP» el cual tuvo invitados especiales.

► «D Generations SP»

La participación de NJPW en el evento incluyó a Katsuya Murashima y Daiki Nagai, quienes compitieron en combates separados. Nagai ganó su lucha contra Rukiya , pero se preguntó dónde estaba el rubio que hace acrobacias aéreas increíbles. Se refería a Kazuma Sumi , quien luchó en el segundo combate.

Katsuya Murashima hizo equipo con Yuya Koroku para vencer a Ryoma Tsukamoto y Kumadori , pero tras el combate, la atención se centró en la repentina rivalidad entre Koroku y Tsukamoto. Koroku ganó por detención del árbitro, lo que provocó la protesta de Tsukamoto, quien, según él, nunca se rindió. Acto seguido, Tsukamoto y Koroku se enzarzaron en una pelea. Ambos luchadores declararon que no se soportan y que desean seguir enfrentándose. Koroku tuvo palabras amables para Murashima y Kumadori, mientras que Tsukamoto se quejó de todos los demás participantes.

En el turno estelar, Kosei Fujita y Takeshi Masada hicieron equipo para el evento D GENERATIONS. Por su gran amistad decidieron unir fuerzas ante el peligro, enfrentando a Hideki Okatani e Ilusion de DAMNATION TA . Cuando el réferi golpeó a su oponente, Okatani atacó a Masada con una vara de bambú, pero Fujita acudió al rescate armado con la suya para defenderse. Con la amenaza neutralizada, Masada derrotó a Ilusion. Fujita comentó que fue divertido luchar frente al público de DDT , en un ambiente diferente al de NJPW. Quizás debería pedirle a Sanshiro Takagi que lo deje regresar. A cambio, Masada también se mostró dispuesto a volver a NJPW.

Los resultados completos son:

DDT «D GENERATIONS SP», 11.11.2025
Shinjuku FACE

1. Ali Najima venció a Hinata Kasai (8:23) con un Crab Hold.
2. Yuki Ishida y Kazuma Sumi vencieron a Munetatsu Nakamura y Sentaro Motojima (10:51) con un Dosukoi Splash de Ishida sobre Motojima.
3. To-y venció a Daichi Sato (11:18) con un Kojima Wonderland II.
4. Special Singles Match: Daiki Nagai venció a Rukiya (6:21) con un Crab Hold.
5. Special Tag Match: Yuya Koroku y Katsuya Murashima vencieron a Ryoma Tsukamoto y Kumadori (14:2) por TKO (Koroku venció a Tsukamoto con un Chickenwing Armlock).
6. Special Tag Match: Kosei Fujita y Takeshi Masada vencieron a Hideki Okatani y Ilusion (19:34) con una Chikara KOBU Mukimuki de Masada sobre Ilusion.

