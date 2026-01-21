DDT: Resultados «D GENERATIONS Cup 2026» Inicia el torneo

El Shinjuku FACE fue el recinto donde se presentó DDT Pro Wrestling para el arranque del torneo «D GENERATIONS Cup 2026«.

► «D GENERATIONS Cup 2026»

La jornada inaugural de la cuarta edición anual de la D GENERATIONS CUP abarcó la mayor parte de la cartelera preliminar. En primer lugar se realizó la presentación oficial del torneo con la presencia de los participantes.

En la primera lucha, Yuni consiguió un resultado positivo ante Hinata Kasai.

El ganador del año pasado, Yuya Koroku, buscará repetir la hazaña. En esta ocasión, venció a Rukiya para comenzar su campaña con buen pie, vengando la derrota que sufrió ante él en 2024.

Kazuma Sumi sobrevivió al impacto de un cinturón de KO-D 10-Man Tag Team Title para vencer a Ilusion .

El debut de Daichi Sato en el torneo tuvo un buen comienzo, venciendo a Yuki Ishida con un Fire Thunder y el Mad Splash.

Solo dos días después de que SCHADENFREUDE International se disolviera, Chris Brookes estableció rápidamente una nueva unidad para reemplazarla. Dio una conferencia de prensa para revelar a FANTÔMES DRAMATIC como el nombre de su nuevo grupo, o «Fanodra» para abreviar. Antonio Honda y HARASHIMA aceptaron sumarse a Brookes. Sin embargo, el cuarto miembro fue llamado al ring por Brookes por invitación personal. Resultó ser Hinata Kasai y tomó una camisa para tomar su nuevo lugar. Fanodra luego ganó su primer combate en el evento principal, venciendo a The 37KAMIINA (más Kazusada Higuchi ) y DAMNATION TA en un combate en triple amenaza, arrastrando a Yuki Ueno y Daisuke Sasaki a la actual disputa del evento principal de 3 vías.

Los resultados completos son:

DDT «NEW Year’S PRO-WRESTLING FESTIVAL 2026», 05.01.2026

Shinjuku FACE

1. D GENERATIONS CUP 2026 – Grupo B: Yuni [2] venció a Hinata Kasai [0] (5:31) con un Phoenix

Splash.

2. D GENERATIONS CUP 2026 – Grupo B: Yuya Koroku [2] venció a Rukiya [0] (8:22) con un Modfied Triangle Lancer.

3. 3 Way Match: Akito venció a Danshoku Dino y Kazuki Hirata (12:05) con un Modified Figure-Four Leglock sobre ambos oponentes.

4. D GENERATIONS CUP 2026 – Grupo A: Kazuma Sumi [2] venció a Ilusion [0] (10:28) con un Schoolboy.

5. D GENERATIONS CUP 2026 – Grupo A: Daichi Sato [2] venció a Yuki Ishida [0] (9:42) con un Mad Splash.

6. Yuki Iino, Yukio Naya, Junta Miyawaki y Takeshi Masada vencieron a MAO, KANON (c/KIMIHIRO), Jun Akiyama y Munetatsu Nakamura (14:18) con un Spear de Iino sobre KANON.

7. Special 3 Way Tag Match: Chris Brookes, Antonio Honda y HARASHIMA vencieron a Daisuke Sasaki, Hideki Okatani y Demus y a Yuki Ueno, To-y y Kazusada Higuchi (22:20) cuando Brookes colocó espaldas planas a To-y tras la

Somato de HARASHIMA .