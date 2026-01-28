DDT: Resultados «D Generations Cup 2026 – Día 2

por

El Azalea Taisho Hall fue el recinto desde donde DDT Pro Wrestling presentó la segunda jornada del torneo «D Generations Cup 2026«.

► «D Generations Cup 2026 – Día 2

Al inicio del evento se disputaron dos combates del Grupo B de la D Generations Cup 2026. Takeshi Masada logró sus primeros puntos tras dominar a Hinaka Kansai.

Rukiya aprovechó su ventaja de local para vencer a Yuni y sumar sus primeros puntos en el bloque.

En batalla de tercias, MAO, KANON y Junta Miyawaki dieron cuenta de Yuki Iino, Yukio Naya y Kazuma Sumi. Junta Miyawaki está mostrando interés en una rivalidad contra Kazuma Sumi.

En el turno principal, Yuki Ueno y To-y enfrentaron a Daisuke Sasaki y Demus. Sasaki le lanzó una silla a Ueno durante el combate, pero con la ayuda de To-y , Ueno pudo cubrir a Demus con el Jul.2 para obtener la victoria.

Los resultados completos son:

DDT «NEW YEAR☆HECTIC FESTIVAL 2026», 10.01.2026
Azalea Taisho Hall

1. D Generations Cup – Grupo B: Takeshi Masada [2] venció a Hinata Kasai [0] (6:42) con un Manburi.
2. D Generations Cup – Grupo B: Rukiya (2) venció a Yuni (2) (6:52) con la Proto Bomb.
3. Harimao vs. DAMNATION T.A!: Kazusada Higuchi, Naomi Yoshimura y Yuki Ishida vencieron a Hideki Okatani, MJ Paul y Ilusion (7:16) con un Flame Palm de Ishida sobre Ilusion.
4. Special Six Man Tag Match: Chris Brookes, HARASHIMA y Antonio Honda vencieron a Sanshiro Takagi, Jun Akiyama y Yuya Koroku (6:54) cuando Honda colocó espaldas planas a Koroku tras la Somato de HARASHIMA.
5. Akito y Daichi Sato vencieron a Danshoku Dieno y Kazuki Hirata (11:19) con la PK de Sato sobre Hirata.
6. Special Six Man Tag Match: MAO, KANON y Junta Miyawaki con KIMIHIRO vencieron a Yuki Iino, Yukio Naya y Kazuma Sumi (12:48) con un Inside Cradle de KANON sobre Naya.
7. The37KAMIINA vs. DAMNATION T.A!: Yuki Ueno y To-y vencieron a Daisuke Sasaki y Demus (20:28) con la Jul.2 de Ueno sobre Demus.

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos