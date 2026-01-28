DDT: Resultados «D Generations Cup 2026 – Día 2

El Azalea Taisho Hall fue el recinto desde donde DDT Pro Wrestling presentó la segunda jornada del torneo «D Generations Cup 2026«.

► «D Generations Cup 2026 – Día 2

Al inicio del evento se disputaron dos combates del Grupo B de la D Generations Cup 2026. Takeshi Masada logró sus primeros puntos tras dominar a Hinaka Kansai.

Rukiya aprovechó su ventaja de local para vencer a Yuni y sumar sus primeros puntos en el bloque.

En batalla de tercias, MAO, KANON y Junta Miyawaki dieron cuenta de Yuki Iino, Yukio Naya y Kazuma Sumi. Junta Miyawaki está mostrando interés en una rivalidad contra Kazuma Sumi.

En el turno principal, Yuki Ueno y To-y enfrentaron a Daisuke Sasaki y Demus. Sasaki le lanzó una silla a Ueno durante el combate, pero con la ayuda de To-y , Ueno pudo cubrir a Demus con el Jul.2 para obtener la victoria.

Los resultados completos son:

DDT «NEW YEAR☆HECTIC FESTIVAL 2026», 10.01.2026

Azalea Taisho Hall

1. D Generations Cup – Grupo B: Takeshi Masada [2] venció a Hinata Kasai [0] (6:42) con un Manburi.

2. D Generations Cup – Grupo B: Rukiya (2) venció a Yuni (2) (6:52) con la Proto Bomb.

3. Harimao vs. DAMNATION T.A!: Kazusada Higuchi, Naomi Yoshimura y Yuki Ishida vencieron a Hideki Okatani, MJ Paul y Ilusion (7:16) con un Flame Palm de Ishida sobre Ilusion.

4. Special Six Man Tag Match: Chris Brookes, HARASHIMA y Antonio Honda vencieron a Sanshiro Takagi, Jun Akiyama y Yuya Koroku (6:54) cuando Honda colocó espaldas planas a Koroku tras la Somato de HARASHIMA.

5. Akito y Daichi Sato vencieron a Danshoku Dieno y Kazuki Hirata (11:19) con la PK de Sato sobre Hirata.

6. Special Six Man Tag Match: MAO, KANON y Junta Miyawaki con KIMIHIRO vencieron a Yuki Iino, Yukio Naya y Kazuma Sumi (12:48) con un Inside Cradle de KANON sobre Naya.

7. The37KAMIINA vs. DAMNATION T.A!: Yuki Ueno y To-y vencieron a Daisuke Sasaki y Demus (20:28) con la Jul.2 de Ueno sobre Demus.