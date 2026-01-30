DDT: Resultados «D Generations 7» Sigue torneo de novatos

por

El Shinagawa Prince Hotel Club eX fue la sede de «D Generations 7«, la función especial de los novatos de DDT Pro Wrestling, donde se dio continuidad a la D Generations Cup.

► «D Generations 7»

Yuya Koroku esquivó el Phoenix Splash de Yuni para vencerlo con el Triangle Lancer y sumar cuatro puntos.

Rukiya envió un mensaje contundente a todos los demás al vencer a Takeshi Masada por primera vez.

Ilusion usó algunos de los cinturones del Campeonato de quintetas KO-D para atar a Daisuke Kiso a la esquina para que pudiera hacer aún más trampa contra Yuki Ishida . Sin embargo, Ishida confió en sus habilidades de sumo para salir del problema y vencer a Ilusion para obtener dos puntos en el tablero.

To-y fue el último luchador en abandonar el bloque de salida, pero rápidamente se puso al día al ganar su primer combate en el Grupo A.

Los resultados completos son:

DDT «D GENERATIONS 7», 12.01.2026
Shinagawa Prince Hotel Club eX

1. Special Tag Match: Daichi Sato y Ryoma Tsukamoto vencieron a Bomber Tatsuya y Jewel Bird (10:42) con un Mad Splash de Sato sobre Bird.
2. Special Singles Match: Junta Miyawaki venció a Demus (12:20) con un Sunshine Schoolboy de sobre
3. D Generations Cup – Grupo B: Yuya Koroku [4] venció a Yuni [2] (9:19) con un Modified Triangle Lancer.
4. D Generations Cup – Grupo B: Rukiya [4] venció a Takeshi Masada [2] (11:47) con la Proto Bomb.
5. D Generations Cup – Grupo A: Yuki Ishida [2] venció a Ilusion [0] (12:04) con un Flame Palm.
6. D Generations Cup – Grupo A: To-y [2] venció a Kazuma Sumi [2] (12:20) con un Kojima in Wonderland.

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos