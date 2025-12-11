DDT: Resultados «Be Ambitious» Yuki Ueno defiende sus títulos

DDT Pro Wrestling se presentó en el Tokyo Korakuen Hall con su evento «Be Ambitious ~ Autumn Battle ~» donde se
► «Be Ambitious»
To-y derrotó a Sanshiro Takagi en un entretenido combate, en el que incluso su madre intervino para ayudarlo, y retuvo el Campeonato Extremo DDT por quinta ocasión.
Strange Love Connection (KANON y MAO) derrotó a DAMNATION TA (Daisuke Sasaki y Hideki Okatani) para retener el Campeonatos de Parejas KO-D. Este fue buen combate entre ambos equipos. KANON finalmente pudo vengarse de sus antiguos compañeros y pudo dar un paso más en su carrera. Tras el combate, F-SWAG (Gaia Hoxy Jun Masaoka) declaró su intención de competir por el título, lo cual fue aceptado por MAO en nombre de Strange Love Connection.
Tras ganar su primer combate en el Continental Classic en AEW la semana pasada, Takeshita regresó a DDT para una revancha especial contra Shinya Aoki . Este fue un duelo especial entre excampeones de peso abierto KO-D. Un buen combate, en el que Takeshita demostró que puede acercarse al nivel técnico de un luchador del calibre de Aoki. Además, le permitió a Takeshita explorar más técnicas de camino al Tokyo Dome.
En el evento principal, Yuki Ueno defendió con éxito sus dos campeonatos contra Super Sasadango Machine. Un entretenido combate en el que Ueno reforzó su gran impulso en DDT de cara al nuevo año. Tras el combate, Takeshi Masada y Yuki Ishida declararon su intención de retar a Ueno. Jugaron a piedra, papel o tijera, y tras la victoria de Masada, se determinó que será el próximo retador de Ueno.
Los resultados completos son:
DDT «BE AMBITIOUS ~ AUTUMN STRUGGLE DANCE», 30.11.2025
Tokyo Korakuen Hall
0. Akito, Daichi Sato y Yuya Koroku vencieron a Soma Takao, Rukiya y Hinata Kasai (10:19) con un PK de Sato sobre Kasai.
1. Danshoku Dieno Return Match: Kazusada Higuchi, Toru Owashi y Kazuki Hirata vencieron a Danshoku Dieno, Antonio Honda y Kazuma Sumi (0:06) con un Claw de Higuchi sobre Honda.
1a. Danshoku Dieno Return Match: Kazusada Higuchi, Toru Owashi y Kazuki Hirata vencieron a Danshoku Dieno, Antonio Honda y Kazuma Sumi (6:35) con un One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle de Hirata sobre Honda.
2. Special 3 Way Match: Jun Masaoka y Gaia Hox vencieron a Yuki Iino y Yukio Nayay a Demus y Ilusion (5:54) con un F-DRIVE II de Masaoka sobre Ilusion.
3. Special Eight Man Tag Match: Chris Brookes, Naomi Yoshimura, Takeshi Masada y Yuki Ishida vencieron a Jun Akiyama, HARASHIMA y MBM y Ultima Sombra (12:01) con un Chikara KOBU Mukimuki de Masada sobre MBM.
4. DDT Extreme Title, Weapon Gamble: To-y (c) venció a Sanshiro Takagi (10:57) con un Kojima in Wonderland defendiendo el título.
5. KO-D Tag Team Title: MAO y KANON c KIMIHIRO (c) vencieron a Daisuke Sasaki y Hideki Okatani (14:12) con un Modified LONELY DEZIRES de KANON sobre Okatani defendiendo el título.
6. Special Singles Match: KONOSUKE TAKESHITA venció a Shinya Aoki (10:07) con un Modified Jackknife Hold.
7. KO-D Openweight Title y DDT Universal Title: Yuki Ueno (c) venció a Super Sasadango Machine (27:16) con un Dropkick defendiendo ambos títulos.