DDT: Por problemas de salud, Danshoku Dino fuera de Ultimate Party 2025

El luchador japonés estrella de DDT Pro Wrestling, Danshoku Dino quedó oficialmente fuera del magno evento «Ultimate Party 2025″

► Por problemas de salud, Danshoku Dino causa baja

Danshoku Dino tenía previsto regresar al ring el 3 de noviembre, luego de someterse a una cirugía por apendicitis aguda. En dicha función enfrentaría en un combate individual a Daisuke Sasaki.

Sin embargo, Dino aún no está listo para reaparecer ya que desarrolló un absceso intraabdominal del que tardará en recuperarse. Un absceso intraabdominal es una acumulación de pus o líquido infectado rodeada de tejido inflamado dentro del abdomen. Puede afectar a cualquier órgano abdominal o alojarse en los pliegues del intestino. El luchador deberá someterse a un procedimiento donde se drena dicho absceso y aplican antibióticos. El tiempor de recuperación no esta determinado.

El combate de Dino contra Daisuke Sasaki fue cancelado y DDT buscó un nuevo oponente para Sasaki. Optaron por AMAKUSA de NOAH, una decisión acertada, ya que él y Sasaki fueron rivales en su debut hace poco más de 20 años. El luchador, antes conocido como Yuki Sato, pasó por varias reinvenciones a lo largo de los años antes de convertirse en el luchador de peso crucero que lucha actualmente en NOAH. No recuerda nada de su tiempo con Sasaki en SUPER CREW, así que será como si se enfrentaran por primera vez.