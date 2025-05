DDT/NJPW: Es oficial, Super Sasadango Machine vs Toru Yano

Será el 9 de junio cuando Super Sasadango Machine sostenga un combate especial contra Toru Yano de New Japan Pro Wrestling.

► NJPW y DDT producirán función de una sola lucha

El evento, de una sola lucha, será producido de forma conjunta entre DDT y NJPW y se efectuará en el Tokyo Korakuen Hall

El combate se transmitirá como PPV tanto en Wrestle Universe como en NJPW World . Cada compañía producirá y filmará el evento para su servicio de transmisión, lo que significa que la lucha también es una competencia para ver qué compañía puede obtener más compras de PPV.

Sasadango dijo que está muy feliz de representar a DDT en este combate interpromocional especial. Luchó contra Yano el año pasado como parte de su espectáculo de un solo combate con Sanshiro Takagi . Cuando perdió el duelo, Sasadango lo describió como la primera vez que fue derrotado por un oponente que piensa más rápido que él. Quería una revancha contra una de las mentes más grandes del mundo de la lucha libre profesional y la está consiguiendo en el gran escenario. Yano dijo que no estaba satisfecho con su victoria del año pasado porque sintió que fue expuesto por los trucos de Sasadango a pesar de ganar al final. Quiere sobresalir en todo, lo que significa que debe derrotar a Sasadango en todos los factores, tanto dentro como fuera del ring.

El vicepresidente de CyberFight, Sanshiro Takagi, explicó que este es un choque que enfrenta a los nombres e ideologías de dos compañías de lucha libre profesional. El presidente de NJPW, Naoki Sugabayashi, comparó la idea con la selección de películas del Festival de Cine de Cannes. Mostrará ciertas perspectivas de las dos compañías que una batalla campal entre promotoras no podría mostrar. El director de CyberFight, Akito, habló sobre las colaboraciones previas entre DDT y New Japan, que ha resultado exitosas.

Aún se necesitan conversaciones para decidir qué compañía pondrá el ring que se utilizará para el combate, qué réferi oficiará el combate e incluso qué compañía debería aparecer primero en el material promocional. Si Sasadango aún conserva el Campeonato Extremo DDT para ese día, le gustaría defenderlo contra Yano. Sin embargo, admite que es poco probable que pueda mantenerse como campeón tanto tiempo. A Yano le gusta la idea y sabe que el Campeón Extremo suele decidir las estipulaciones del combate.

DDT/NJPW “ONE-SIDED MATCH ~SUPER SASADANGO MACHINE VS TORU YANO~”, 06/09/2025

Tokyo Korakuen Hall

1. One-sided combat between DDT Pro Wrestling y New Japan Pro Wrestling: Super Sasadango Machine vs. Toru Yano