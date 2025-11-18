DDT: Masahiro Takanashi es dado de alta

DDT Pro Wrestling dio a conocer una actualización del estado de salud de el luchador japonés Masahiro Takanashi quien se encuentra fuera de acción desde marzo debido a la fractura de una vertebra y una lesión en las cervicales.

► Takanashi fue dado de alta del hospital, seguirá su rehabilitación en casa

Masahiro Takanashi resultó lesionado al final del evento Judgement 2025, que estelarizó enfrentando a su compañero de equipo en Calamari Drunken Kings, Chris Brookes, en una lucha donde se disputó el Campeonato de Peso Abierto KO-D, el cetro máximo de la empresa.

En el curso de la batalla, Takanashi fue alcanzado por una Avalanch Mantis Bomb y a continuación Brookes los conectó de cabeza a la lona con una tradicional Playing Mantis Bomb, el movimiento final de Brookes y recibió la cuenta de tres.

Al intentar levantarse, ya no pudo mover sus extremidades, por lo que rápidamente fue atendido por el servicio médico, le inmovilizaronel cuello, subido a una camilla y trasladado a un hospital para su atención.

Masahiro Takanashi ya fue intervenido quirúgicamente en julio y había permanecido en el hospital hasta el alta hospitalaria que acaba de darse.

El mensaje que difundió DDT dice:

En relación con Masahiro Takanashi, quien se ha estado recuperando de una lesión en el cuello, nos complace anunciar que completó su tratamiento hospitalario y período de rehabilitación en un hospital de rehabilitación especializado y ha sido dado de alta. Actualmente continúa su rehabilitación de forma ambulatoria desde su domicilio. Por consiguiente, la venta de productos a través de la tienda online de productos de Masa Takanashi, que ha contado con el apoyo de todos, finalizará con el envío de diciembre, según sus deseos.

Además, el propio luchador se manifestó de la siguiente forma:

Soy Masahiro Takanashi. Ha pasado un tiempo, pero quería ponerlos al día. He completado mi rehabilitación y me han dado el alta del hospital. Gracias a todos, he podido pasar mis días en paz. Gracias a todo el personal médico y a todos los que me han apoyado. Agradezco sinceramente que me hayan permitido centrarme en este entorno. Continuaré mi rehabilitación con el objetivo de recuperar mis actividades cotidianas y les agradecería su continuo apoyo.