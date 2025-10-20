DDT: Konosuke Takeshita reaparecerá en noviembre

El luchador japonés Konosuke Takeshita, actual estrella de AEW, New Japan Pro Wrestling y DDT Pro Wrestling, retornará a esta última para presentarse en algunos eventos durante el mes de noviembre.
► Konosuke Takeshita retorna a DDT
Esta será la primera ocasión que The Alpha se presente en DDT desde que ganó el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP.
DDT confirmó la presencia del Takeshita en sus eventos en Japón los días 3, 6, 8 y 9 de noviembre. Antes de estas luchas, el monarca máximo de NJPW expondrá su cetro por primera vez contra Hirooki Goto en el evento de NJPW denominado «Hiroshi Tanahashi ~ Final Homecoming» el 2 de noviembre.
En una conferencia de prensa tras ganar el título, el nuevo campeón declaró que, a pesar de sus compromisos con AEW, podrá estar en Japón para cualquier gira de NJPW que lo requiera. Takeshita afirmó que quiere representar a NJPW a nivel mundial como campeón.
Los eventos de DDT donde Konosuke Takeshita intervendrá son:
- El magno evento Ultimate Party 2025, que se celebrará el 3 de noviembre donde Takeshita se aliará al artista de J-Pop y ahora luchador Kaisei Takechi para enfrentar a Kazusada Higuchi y Takeshi Masada.
- Para el 6 de noviembre, en el Shinjuku FACE de la capital nipona, se medirá en mano a mano contra Antonio Honda
- El 8 de noviembre en Fukuoka, participará en un combate por equipos de tercias junto a Ilusion y Daisuke Sasaki contra KANON, MAO y Kazuma Sumi.
- Por último, el 9 de noviembre, Takeshita hará equipo con Sanshiro Takagi y HARASHIMA contra To-y, Daichi Sato y Yuki Ishida en evento que se celebrará en Kumamoto