DDT: Kazusada Higuchi anuncia su retiro

A través de una conferencia de prensa organizada por DDT Pro Wrestling se dio a conocer que su superestrella Kazusada Higuchi se retirará de la lucha libre profesional por un problema médico.

► Luego de once años como luchador, Kazusada Higuchi se retira

Higuchi se había tomado un descanso desde principios de año para recuperarse de una lesión en el cuello. Esto se produjo después de que anteriormente tuviera que ausentarse durante ocho meses entre 2024 y 2025 para recuperarse de otras lesiones, incluida una hernia cervical.

La decisión de retirarse la tomó entre diciembre y enero, cuando Higuchi se sometió a un chequeo médico rutinario para todos los miembros del roster de DDT. El médico descubrió que Higuchi tenía una subluxación de la primera y la segunda vértebra cervical y le indicó que de continuar luchando (o participando en cualquier deporte de contacto) sería peligroso para su salud. Higuchi y su médico conversaron con DDT sobre la posibilidad de que continuara su carrera en la lucha libre, pero llegaron a la conclusión de que lo mejor para él era retirarse.

Lamentablemente, debido al estado actual de su cuello, Higuchi ya no disputará un último combate y su retiro se dará en la función que DDT realizará en el Korakuen Hall el 5 de abril donde se efectuará solamente una ceremonia de retiro. Higuchi afirmó no sentir ningún síntoma, pero comprende que su cuello ha llegado a su límite físico. Lamenta no poder volver a luchar, pero se alegra de haber detectado el problema a tiempo para poder retirarse por decisión propia. Aunque ya no vivirá en el ring, cree que su vida continuará por mucho tiempo.

La rueda de prensa también contó con comentarios de Sanshiro Takagi y Akito, ambos representantes de CyberFight . Akito explicó los chequeos médicos rutinarios a los que se somete el elenco de DDT durante las fiestas de fin de año. También señaló que la afección cervical que padece Higuchi suele provocar entumecimiento o incluso parálisis en las extremidades. Higuchi no presenta esos síntomas, pero el médico determinó que ningún tratamiento resolvería el problema. La cirugía podría ser una opción, pero conlleva el inconveniente de restringir el movimiento del cuello de Higuchi, impidiéndole luchar en esas condiciones.

Takagi contó la historia de la primera vez que un amigo le presentó a Higuchi, lo que llevó al exluchador de sumo de Hokkaido a unirse a DDT. Afirma que hubo momentos en que el poderoso estilo de Higuchi ayudó a DDT y se convirtió en un símbolo de la fuerza de la compañía a partir de 2022. Está sorprendido por la repentina noticia y piensa que lo mejor que DDT puede hacer es darle la despedida más cálida posible. A petición de Higuchi, su facción Harimao tendrá su último combate el 5 de abril contra un equipo de luchadores que también son cercanos a él. Serán Naomi Yoshimura , Ryota Nakatsu y Yuki Ishida contra Shunma Katsumata, Kota Umeda y Kouki Iwasaki. Una vez finalizado ese combate, Harimao se disolverá. Kazusada Higuchi dará un mensaje final para los demás miembros del grupo tras ese combate.