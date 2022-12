DDT: «Jun Akiyama Debut 30th Anniversary Round 2»

DDT Pro Wrestling presentó «Jun Akiyama Debut 30th Anniversary Round 2«, segundo evento con el que se celebraron 30 años de carrera de Jun Akiyama.

► «Jun Akiyama Debut 30th Anniversary Round 2»

En septiembre ya hubo una celebración del 30 aniversario de Jun Akiyama, pero tuvo lugar en Tokio. Akiyama es de Osaka y quería celebrar sus 30 años frente a su público local, por lo que DDT organizó el evento.

Tigers Mask de Osaka Pro sostuvo un duelo en mano a mano contra Yusuke Okada, al que terminó dominando. Tras la lucha, Okada pidió una revancha en Osaka Pro. Mask describió a Akiyama como un maestro muy duro indicando que Zeus está aplicando las enseñanzas de Akiyama en la nueva versión de Osaka Pro.

Yuki Ueno estaba decepcionado de perder su primer lucha desde que ganó el D-Ou Grand Prix y ante sus acérrimos rivales de DAMNATION TA. Shunma Katsumata tuvo una amarga celebración de 30 cumpleaños .

El evento principal Akiyama lideró a Tetsuya Endo y Sanshiro Takagi contra un trío de luchadores estelares de Osaka Pro. Akiyama pasó mucho tiempo dentro y fuera del ring contra sus oponentes. Comenzó el partido contra Zeus y los dos lucharon entre sí fuera del ring. Tigers Mask fue arrastrado a la pelea en el ringside y recibió algunos golpes después de que Akiyama reconoció que él es Atsushi Maruyama. Bodyguard felicitó a Akiyama por su aniversario mientras arrojaba Lariats a sus oponentes. Takagi falló un Lariat propio y golpeó a Akiyama por accidente. Eso llevó al equipo de Osaka a lanzar un ataque conjunto contra Akiyama (Lariat de Zeus, Lanza de Bodyguard y Akagawa Hold de Ryouji Sai) con lo que vencieron al festejado.

Los resultados completos son:

DDT «STERNNESS 30TH ANNIVERSARY VOL. 2 IN OSAKA ~ JUN AKIYAMA DEBUT 30TH ANNIVERSARY ROUND 2», 10.12.2022

Izumi City Plaza Yayoi no Kaze Hall

Asistencia: 320 Espectadores

1. Hideki Okatani y Yuya Koroku vencieron a Takeshi Masada y Kazuma Sumi (9:14) con un Chickenwing Facelock de Koroku sobre Sumi.

2. Yuki «Sexy» Iino y Danshoku «Dandy» Dino derrotaron a Akito y Kazuki Hirata (9:25) con la Mini Ryu → Kai Ryu → Haku Ryu de Iino sobre Akito.

3. Yuji Hino, Makoto Oishi y Soma Takao vencieron a Toru Owashi, Chris Brookes y Toi Kojima (10:45) con la Fucking BOMB de Hino sobre Kojima.

4. HARASHIMA y Yukio Naya derrotaron a Kazusada Higuchi y Yuki Ishida (12:35) con un Chokeslam de Naya sobre Ishida.

5. Special Singles Match: Tigers Mask venció a Yusuke Okada (13:29) con un Delfin Special #3.

6. The37KAMIINAvsDAMNATION T.A!: Daisuke Sasaki, MJ Po y KANON derrotaron a Yuki Ueno, MAO y Shunma Katsumata (10:18) con un Crossface Lock de Sasaki sobre Katsumata.

7. Jun Akiyama Debut 30th Anniversary Match in Osaka ~ Special Six Man Tag Match: Zeus, The Bodyguard y Ryouji Sai vencieron a Jun Akiyama, Tetsuya Endo y Sanshiro Takagi (19:01) con un Jackhammer de Zeus sobre Takagi