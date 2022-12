DDT: Janela vs Akiyama por título Extremo

DDT Pro Wrestling anunció de forma oficial la confrontación entre Joey Janela y el veterano Jun Akiyama por el Campeonato Extremo DDT.

► «The Bad Boy» va por su quinta defensa titular.

El encuentro tendrá lugar el 4 de octubre en el Tokyo Korakuen Hall, dentro del evento final del torneo «D-Ou Grand Prix 2022». Por primera vez en su larga carrera, Jun Akiyama dirimirá esta lucha bajo modalidad TLC (mesas, sillas y escaleras). Joey Janela eligió la estipulación en su carácter de monarca reinante.

Janela considera que si vence a veterano luchador bajo esta modalidad, esto beneficiará a GCW en su trabajo de expansión en Japón. Akiyama no está familiarizado con este tipo de combate incluso después de sus recientes apariciones en Estados Unidos para AEW, pero accedió a luchar en esta forma y promete hacerlo con su propio estilo.

Durante la semana, Akiyama realizó una entrevista con Kotaro Suzuki en su canal de Youtube. Suzuki reveló que su contrato con NOAH acababa de expirar y ahora es agente libre. Akiyama sugirió que fuera a luchar con DDT y le ofreció su ayuda para prepara su arribo. Suzuki fue miembro de una versión anterior de BURNING , por lo que tendría sentido que sea parte de su equipo en su rivalidad contra The 37KAMIINA .

El cartel completo queda así:

DDT “D-OU GRAND PRIX 2022 THE FINAL”, 04/12/2022

Tokyo Korakuen Hall

1. Yuki “Sexy” Iino y Danshoku “Dandy” Dieno vs. Akito y Antonio Honda

2. Soma Takao, Hideki Okatani y Hikaru Machida vs. Yuya Koroku, Yuki Ishida y Takeshi Masada

3. BURNING Vs The 37KAMIINA!: Tetsuya Endo, Kotaro Suzuki y Yusuke Okada vs. MAO, Shunma Katsumata y Toi Kojima

4. Special 6-Man Tag Match: Naruki Doi, Toru Owashi y Kazuki Hirata vs. HARASHIMA, Yukio Sakaguchi y Kazuma Sumi

5. Special 8-Man Tag Match: Kazusada Higuchi, Yuji Hino, Chris Brookes y RSP vs. Daisuke Sasaki, Minoru Fujita, MJ Paul y KANON

6. DDT Extreme Title – TLC Match: Joey Janela (c) vs. Jun Akiyama

7. D-Ou Grand Prix 2022 – Final: Yuki Ueno vs. Yukio Naya