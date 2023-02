DDT Pro Wrestling llegó al Azalea Taisho Hall de Osaka para el evento “Into the Fight 2023 in Osaka” donde continuó el torneo de jóvenes valores.

► “Into the Fight 2023 in Osaka”

Se llevaron a cabo tres luchas del torneo D Generations Cup. Yuya Koroku tuvo su primer duelo en la competencia, mismo que terminó con una victoria ante Kazuma Sumi

Hideki Okatani tomó la delantera en el Grupo A después de ganar su segundo combate consecutivo dominando a Ilusion, quien apenas comenzó su participación en la justa.

Toi Kojima tuvo un buen comienzo al vencer a Yuki Ishida. Esquivó un Flame Palm y luego usó dos versiones del Kojima In Wonderland para inmovilizar a Ishida.

En el turno semifinal, Burning (Jun Akiyama, Tetsuya Endo y Yusuke Okada) sometieron a DISASTER BOX (HARASHIMA y Kazuki Hirata) quienes se reforzaron con Yukio Sakaguchi. Éste último tuvo una confrontación con su compañero Hirata para que no usara un movimiento que él le enseñó.

The 37KAMIINA (MAO y Yuki Ueno) pasaron sobre Takeshi Masada y Yukio Naya. Ueno fue elogiado en su ciudad natal, pero también le sorprendió la recepción que la afición le dio a Masada, que a pesar de ser casi un recién llegado, fue muy vitoreado.

Los resultados completos son:

DDT “INTO THE FIGHT 2023 IN OSAKA”, 05.02.2023

Azalea Taisho Hall

Asistencia: 216 Espectadores

1. D Generations Cup – Grupo A: Yuya Koroku [2] venció a Kazuma Sumi [0] (6:39) con un Triangle Lancer.

2. D Generations Cup – Grupo A: Hideki Okatani [4] derrotó a Ilusion [0] (6:25) con un Double-Arm Suplex.

3. Yuki “Sexy” Iino y Danshoku “Dandy” Dino vs. Shunma Katsumata y Maku Donaruto – finalizó sin decisión (10:55).

4. D Generations Cup – Grupo B: Toi Kojima [2] venció a Yuki Ishida [0] (8:58) con un Kojima in Wonderland.

5. Osaka Specialty Special Tag Match: Naruki Doi y Toru Owashi vs. MJ Paul y KANON – finalizó en doble conteo fuera (2:34).

5a. Osaka Specialty Special Tag Match: Naruki Doi y Toru Owashi derrotaron a MJ Paul y KANON (9:08) con un V9 Clutch de Doi sobre Paul.

6. Special Tag Match: Kazusada Higuchi y Chris Brookes vencieron a Yuji Hino y Makoto Oishi (13:39) con un Brain Claw de Higuchi sobre Oishi.

7. Tetsuya Endo, Jun Akiyama y Yusuke Okada derrotaron a HARASHIMA, Yukio Sakaguchi y Kazuki Hirata (15:12) con una Revolution-Style Torture Rack Bomb de Endo sobre Hirata.

8. Special Tag Match: Yuki Ueno y MAO vencieron a Yukio Naya y Takeshi Masada (18:47) con un WR de Ueno sobre Masada.

– D Generations Cup – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Hideki Okatani [4]

2. Yuya Koroku [2]

3. Ilusion [0]

-. Kazuma Sumi [0]

Grupo B:

1. Keigo Nakamura [2]

-. Toi Kojima [2]

3. Yuki Ishida [0]

-. Takeshi Masada [0]