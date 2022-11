DDT: «Hiroshi Yamato 15th Anniversary Show»

DDT Pro Wrestling se presentó en el Kimitsu Shiritsu Shuto Junior High School Gymnasium, de la ciudad de Kimitsu en Chiba para el evento especial «Hiroshi Yamato 15th Anniversary Show».

► «Hiroshi Yamato 15th Anniversary Show»

La función fue con motivo de la celebración de quince años del debut de Hiroshi Yamato. El luchador debutó en México, dentro de IWGR. Su primera lucha ocurrió el 21 de febrero de 2007 en la Arena Naucalpan en un encuentro de parejas al lado de KAI, imponiéndose a Los Traumas (Trauma I y Trauma II). Su permanencia en México duró todo 2017. Al año siguiente se incorporó a AJPW donde estuvo hasta 2013; durante ese tiempo alternó algunas presentaciones con NOAH y NJPW. Tras el cisma de ese año en AJPW, que dio origen a Wrestle-1, Yamato decidió seguir a Keiji Mutoh y partió a la nueva empresa, donde tuvo una actuación regular hasta 2018 cuando optó ser independiente, estatus con el que labora hasta el momento.

En resultados de la función, DAMNATION T.A (Daisuke Sasaki, KANON y MJ Paul) superaron en choque de tercias a The 37KAMIINA (MAO, Toi Kojima y Yuki Ueno).

Siguió un duelo especial de parejas, donde HARASHIMA se asoció con Yukio Sakaguchi para dar cuenta de Yuji Hino y Yusuke Okada. Luego de casi doce minutos de refriega, HARASHIMA definió el rumbo de la contienda con su aniquiladora Somato.

En el turno principal, el festejado, quien fue recibido con una gran ovación en su ciudad natal, unió fuerzas con Jun Akiyama y Yukio Naya para imponerse a Harimao (Kazusada Higuchi, Naomi Yoshimura y Yuki Ishida). Fue Yamato quien dio el triunfo a su equipo con uno de sus movimientos característicos, una Northern Light Bomb sobre Ishida.

Los resultados completos son:

DDT «KIMITSU CITY 50TH ANNIVERSARY COMMEMORATION PROJECT ~ HIROSHI YAMATO DEBUT 15TH ANNIVERSARY ~ KIMIOWA PRO-WRESTLING FESTA 2022», 30.10.2022

Kimitsu Shiritsu Shuto Junior High School Gymnasium

Asistencia: 291 Espectadores

1. Hideki Okatani venció a Takeshi Masada (7:36) con un Double-Arm Suplex.

2. Danshoku «Dandy Dino y Yuki «Sexy» Iino vs. Naoshi Sano y Kazuki Hirata – finalizó en doble conteo fuera (10:56).

3. Chris Brookes y Yuya Koroku vencieron a Kuishinbo Kamen y Makoto Oishi (0:07) con la Big Boot de Brookes sobre Kamen.

3a. Chris Brookes y Yuya Koroku derrotaron a Kuishinbo Kamen y Makoto Oishi (8:53) con la Praying Mantis Bomb de Brookes sobre Kamen.

4. Kimitsu Specialty Special Tag Match: SAKI y Shunma Katsumata vencieron a Saki Akai y Antonio Honda (12:53) con un Totonoe Splash de Katsumata sobre Honda.

5. DAMNATION T.A vs. The37KAMIINA!: Daisuke Sasaki, MJ Paul y KANON derrotaron a Yuki Ueno, MAO y Toi Kojima (11:14) con un Sleepy Hollow de KANON sobre Kojima.

6. HARASHIMA y Yukio Sakaguchi vencieron a Yuji Hino y Yusuke Okada (11:27) con la Somato de HARASHIMA sobre Okada.

7. Hiroshi Yamato Debut 15th Anniversary Special Six Man Tag Match: Hiroshi Yamato, Jun Akiyama y Yukio Naya vencieron a Kazusada Higuchi, Naomi Yoshimura y Yuki Ishida (20:51) con un Northern Light Bomb de Yamato sobre Ishida.