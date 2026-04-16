DDT: El adiós de Kazusada Higuchi

DDT Pro Wrestling celebró una emotiva función en el Korakuen Hall, donde celebró la ceremonia de retiro de Kazusada Higuchi.

► El adiós de una superestrella

Tanto los fanáticos como los luchadores se emocionaron hasta las lágrimas al ver a Higuchi poner fin a su legendaria carrera, así como el último combate de su facción, Harimao.

Antes de ello, se efectuó un combate especial entre maestro y alumno. Makoto Oishi se vio desafiado por Kaisei Takechi . Se rumoreaba que Takechi superaría oficialmente a Oishi en cuanto pudiera vencerlo en el ring. Pero Takechi aún no había ganado un combate individual, así que no podía permitirse el lujo de subestimar a su mentor. Oishi le dio una lección a su alumno con movimientos básicos, así como con una Dropkick bien ejecutada como contraataque con Flying Forearm. Takechi imitó a Higuchi usando Brain Claw para liberarse de un Fujiyama Knee Lock de Oishi. Luego mostró su nuevo remate Choke Slam/Rock Bottom llamado BREAK IT DOWN, cubriendo a Oishi para conseguir su primera victoria individual. Tras la lucha, Danshoku Dino subió al ring y desafió a Takechi a un mano a mano.

FANTÔMES DRAMATIC conquistaron su primer campeonato legítimo al ganar el Campeonato de Parejas KO-D . The Apex levantó a KIMIHIRO y lo lanzó sobre todos los que estaban agrupados fuera del ring. Strange Love Connection descubrió que su propio trabajo en equipo estaba siendo igualado por Chris Brookes y HARASHIMA. Los retadores separaron a KANON de MAO y concentraron todos sus ataques en el primero. KANON pudo zafarse después de recibir un Piledriver seguido del Somato, pero HARASHIMA usó la versión mejorada de Swan Dive de su remate para ganar.

En la lucha estelar, Harimao (Naomi Yoshimura, Ryota Nakatsu y Yuki Ishida) sostuvieron su última lucha como grupo. Debido al retiro de Higuchi, la agrupación acordó que esa sería su última lucha juntos. Sus oponentes fueron tres luchadores con los que Higuchi creció en la marca de desarrollo DDT New Attitude que existió de 2014 a 2018. Esto trajo de vuelta algunas viejas rivalidades como la que hubo entre Ryota Nakatsu y Kota Umeda. Higuchi aprovechó y lanzó golpes de kárate a todos los luchadores que fueron llevados a él en el ringside. Yuki Ishida eliminó a Kouki Iwasaki con un Leg Scoop Suplex, mientras que Shunma Katsumata noqueó a Naomi Yoshimura con un Tope. El combate se decidió cuando Ishida recibió un último impulso de Higuchi para conectar a Katsumata con el Flame Palm y conseguir la cuenta de tres.

Tras la victoria de Harimao en su último combate, la ceremonia de retiro de Higuchi dio comienzo oficialmente. Figuras destacadas del pasado y del presente de DDT subieron al ring para felicitar a Higuchi y entregarle ramos de flores. El elenco de DDT llenó el ring para las fotos, antes de que Higuchi se dirigiera a los fans de DDT y se inclinara en señal de respeto.

Los resultados completos son:

DDT «CHANGE AGE 2026 ~ TOBIRIKI ZENKAI POWER», 05.04.2026

Tokyo Korakuen Hall

0. Rukiya venció a Yuni (6:12) con la Proto Bomb.

1. Takeshi Masada, Yuya Koroku y Daichi Sato vencieron a Kazuma Sumi, Masami Inahata y Hinata Kasai (8:25) con la PK de Masada sobre Kasai

2. Variety Title: Hisaya Imabayashi venció a Toru Owashi, Danshoku Dieno, Super Sasadango Machine, Antonio Honda, Akito y Kazuki Hirata (13:41) con un Sleeper Hold sobre Hirata.

3. DAMNATION T.A vs.. STRANGE LOVE CONNECTION!: Yukio Naya y Viento Maligno vencieron a Hideki Okatani y Ilusion (8:27) con un World’s #1 Backdrop Suplex de Naya sobre Ilusion.

4. Special Six Man Tag Lucha: Yuki Iino, Jun Akiyama y Junta Miyawaki vencieron a Yuki Ueno, Shinya Aoki y To-y (11:59) con un Spear de Iino sobre Ueno.

5. Special Singles Lucha: Kaisei Takechi venció a Makoto Oishi (9:46) con un BREAK IT DOWN.

6. KO-D Tag Team Title: Chris Brookes y HARASHIMA vencieron a MAO y KANON con KIMIHIRO (c) (12:26) con una Swan Dive-Style Somato de HARASHIMA sobre KANON – Conquistando el título.

7. Special Six Man Tag Lucha ~ Harimao Last Lucha: Naomi Yoshimura, Ryota Nakatsu y Yuki Ishida vencieron a Shunma Katsumata, Kota Umeda y Kouki Iwasaki (19:56) con un Flame Palm de Ishida sobre Katsumata.

– Ceremonia de retiro de Kazusada Higuchi