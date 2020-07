DDT: "DDT TV Show 8" Chris Brookes recupera el Campeonato Universal

Sigue en curso la serie "DDT TV Show 8", que transmite DDT a puerta cerrada, a través de su plataforma Wrestle Universe. En esta ocasión con dos duelos titulares.

Al comienzo de la función se realizó una breve conferencia de prensa confirmando la transferencia temporal de Jun Akiyama de AJPW a DDT. En el anuncio estuvo el propio Akiyama, Sanshiro Takagi y el presidente de AJPW, Tsuyoki Fukuda. La tenencia de DDT de Akiyama comienza oficialmente el 1 de julio y parece que será por lo que resta del año.

► "DDT TV Show 8"

Seigo Tachibana ahora se suma a la rara lista de luchadores que hacen enojar a HARASHIMA en el curso de una lucha. Sus triquiñuelas malvadas irritaron a HARASHIMA hasta el punto en que Matsui tuvo que detenerlo. HARASHIMA ganó con la Somato, pero llamó a Danshoku Dino para preguntarle porque quiere a Tachibana en DDT.

El trío de Antonio Honda, Hiroshi Yamato y Yukio Naya tenía un ataque especial para Eruption (Kazusada Higuchi, Yukio Sakaguchi y Saki Akai), pero este no fue efectivo y terminaron perdiendo ante los campeones de tercias.

Aún así, Antonio Honda desafío a Eruption a una batalla titular y presentó a sus compañero de equipo: Riho y HARASHIMA. La lucha se efectuará el 23 de julio.

ALL OUT (Konosuke Takeshita, Shunma Katsumata y Yuki Iino) propinaron su primer descalabro al equipo de Jun Akiyama (Jun Akiyama , Makoto Oishi y Hideki Okatani). Takeshita declaró que para ser un luchador grande debe vencer a otro luchador de las mismas características, por eso insistirá en confrontar a Akiyama.

Nautilus (Yuki Ueno y Naomi Yoshimura) se confirmaron en la posesión del Campeonato de Parejas KO-D al vencer a DAMNATION (Tetsuya Endo y Nobuhiro Shimatani), en su tercera defensa.

Ueno fue el encargado de someter a Endo, lo que significa que debería obtener una lucha por el Campeonato de peso abierto KO-D. Endo recibió un micrófono pero se negó a responder. Imabayashi acordó reservar el partido por el título principal en Korakuen Hall el 23 de julio. Endo aceptó y le dijo a Ueno que lo avergonzaría.

Tras mucho insistir, Chris Brookes recuperó el Campeonato Universal DDT, esto ocurrió en la batalla estelar donde enfrentó a Daisuke Sasaki. El líder de DAMNATION echó mano de todos sus trucos para evitar perder el cinturón, distrajo al réferi, golpeó a Brookes con una muleta (¿la de Masahiro Takanashi?), pero Brookes supo contrarrestar todas estas situaciones y en el momento clave, su gran estatura le permitió salir bien librado de una Mistica Crossface Lock y llevar al toque de espaldas a su acérrimo rival.

De esta manera, Chris Brookes se convierte en el tercer monarca en la breve historia de éste cinturón, propiciando que Sasaki cayera en su quinta defensa. Tras la lucha el presidente Hisaya Imabayashi designó que el primer retador de Brookes será Maku Donaruto. A pesar de la negativa de Brookes, la lucha tendrá lugar el 3 de julio.

Los resultados completos son:

DDT "DDT TV Show 8", 27.06.2020

Shinjuku FACE

Asistencia: 155 Espectadores

1. Soma Takao y Mad Paulie vencieron a Mizuki Watase y Keigo Nakamura (6:15) con un Diving Footstomp de Takao sobre Nakamura.

2. Danshoku Dino y Akito derrotaron a Toru Owashi y Kazuki Hirata (9:28) con la Danshoku Driver de Dino sobre Hirata.

3. Evil Bad Wrestler Seigo Tachibana Road to the Top: HARASHIMA venció a Seigo Tachibana (8:09) con la Somato.

4. Kazusada Higuchi, Yukio Sakaguchi y Saki Akai derrotaron a Antonio Honda, Hiroshi Yamato y Yukio Naya (7:21) con un Divine Right Knee de Sakaguchi sobre Naya.

5. Akiyama Army vs. ALL OUT!: Konosuke Takeshita, Shunma Katsumata y Yuki Iino vencieron a Jun Akiyama , Makoto Oishi y Hideki Okatani (11:53) con la Spear de Iino sobre Okatani.

6. KO-D Tag Team Title: Yuki Ueno y Naomi Yoshimura (c) derrotaron a Tetsuya Endo y Nobuhiro Shimatani (18:46) con la WR de Ueno sobre Endo (5th defense) defendiendo el título

7. DDT Universal Title: Chris Brookes venció a Daisuke Sasaki (c) (24:04) con la Bacchus - conquistando el título (Failed 4th defense -> 3rd Champion).