DDT: "DDT TV Show! #6" Tetsuya Endo defiende su título

La empresa DDT presentó "DDT TV Show! #6", como parte de su serial que transmite por su plataforma Wrestle Universe. Éste es de los últimos eventos que celebrará a puerta cerrada.

► "DDT TV Show! #6"

Después de un muchas vicisitudes, finalmente se llevó a cabo la lucha entre Danshoku Dino contra Antonio Honda por el Campeonato Iron Man Heavy Metal. Honda se fue con todo y con una contundente Super Gongitsune 3 se apoderó del cetro. Pero poco le duró el gusto, porque Dino contraatacó con su Lip Lock, para reconquistar el cinturón.

En choque de tercias se midieron Eruption (Kazusada Higuchi, Yukio Sakaguchi y Saki Akai) y el combinado Damnhearts (Mad Paulie, El Lindaman y Nobuhiro Shimatani ). Los primeros se mostraron muy coordinados en sus ataques, por lo que no tardaron en llevarse la victoria. El resultado les dio confianza para retar a Strong Hearts (Tetsuya Endo, T-Hawk y Lindaman) por el Campeonato de Tercias KO-D. El Lindaman se burló de los retadores, señalando que una mujer (Saki Akai) no tenía porqué desafiarlos. Akai le dijo que no tuviera miedo de descubrir sus capacidades. Los monarcas aceptaron el desafío, pero Lindaman pidió que si ganan, Akai deberá arrodillarse ante él y preguntar: '¿Por qué eres tan grande?'

Los entrenamientos de Mizuki Watase con Jun Kasai rindieron fruto en esta función ya que mantuvieron bajo control a Chris Brookes, sólo para que Watase doblegara a Nakamura para adjudicarse el triunfo. Después del combate, Makoto Oishi subió al ring y habló con Akiyama. Pidió que no sólo comparta sus conocimientos con los más jóvenes, ya que él como luchador más experimentado también quiere aprender. Jun Akiyama estuvo de acuerdo y le dijo que la mejor forma de aprender era luchando, por lo que se pactó una lucha entre ambos.

Damnation (Daisuke Sasaki y Soma Takao) superaron sin dificultad a HARASHIMA y Naomi Yoshimura. Tras la lucha apareció en el ring Masahiro Takanashi, ésta fue la primera vez que se presentó desde marzo, cuando sufrió fractura de peroné en una función de BASARA. Hay que recordar que Sasaki determinó que Takanashi será su siguiente rival por el Campeonato Extremo DDT, que él ostenta, pero por su lesión, Takanashi aseguró que tardará mucho en volver por lo que declinó del reto. Molesto Sasaki le pateó la pierna lastimada, lo que provocó que Chris Brookes ingresara a salvar a su amigo. Entonces Takanashi transfirió su nominación de retador a Brookes. El combate se efectuará el 27 de junio.

Siguió un mano a mano entre MAO y Yuki Ueno, donde se diputaron el contrato de impugnación que le fue retenido al primero tras vencerse el plazo para usarlo. MAO estaba confiado que se quedaría con él para hacer válido su derecho pero Ueno lo sorprendió con una Huracanrana quedándose con el guantalete.

El combate principal vio a Tetsuya Endo y T-Hawk derrotar a Konosuke Takeshita y Akito. Damnhearts sigue con su productiva sociedad, aunque contaron con la ayuda de El Lindaman quien detuvo a Takeshita mientras el réferi estaba distraído.

Después de la lucha, Endo llamó a Nobuhiro Shimatani y dijo que junto a T-Haek se enfrentarán a Nautilus por el Campeonato de Parejas KO-D, la lucha tendrá lugar el 27 de junio. En ese momento Yuki Ueno atacó a Tetsuya Endo y decidió usar su contrato de impugnación, desafiando a Endo por el Campeonato de Peso Abierto KO-D en ese mismo momento.

Cuando comenzó la lucha, Ueno buscó llevar a Endo rápidamente al toque de espaldas, pero Endo apostó por tomar distancia en lo que organizaba en contra atauqe. Finalmente se fue a los movimientos de sumisión, cerrando con la Yurikamome para que Ueno se rindiera.

Los resultados completos son:

DDT "DDT TV SHOW! #6", 13.06.2020

DDT TV Show Studio

Sin Fans

1. Toru Owashi, Tomimitsu Matsunaga y Yukio Naya vencieron a Shunma Katsumata, Yuki Iino y Hideki Okatani (8:08) con la Cobra Twist de Naya sobre Okatani.

2. Iron Man Heavy Metal Title: Antonio Honda derrotó a Danshoku Dino (c) (8:41) con la Super Gongitsune 3 - conquistando el título (Campeón 1480).

- Iron Man Heavy Metal Title: Danshoku Dino venció a Antonio Honda (c) (19:31 Uhr) con la Lip Lock - conquistando el título (Campeón 1481).

3. DAMNHEARTS vs. Eruption!: Kazusada Higuchi, Yukio Sakaguchi y Saki Akai derrotaron a Mad Paulie, El Lindaman y Nobuhiro Shimatani (10:39) con la Divine Right Knee de Sakaguchi sobre Shimatani.

4. Jun Akiyama y Mizuki Watase vencieron a Chris Brookes y Keigo Nakamura (10:07) con un Backdrop Suplex de Watase sobre Nakamura.

5. DAMNATION vs. DISASTER BOX!: Daisuke Sasaki y Soma Takao derrotaron a HARASHIMA y Naomi Yoshimura (11:02) con la Sasatonic de Sasaki sobre Yoshimura.

6. Anytime & Anywhere Challenge Right: Yuki Ueno venció a MAO (7:38) con la Huracanrana Invertida.

7. DAMNHEARTS vs. ALL OUT!: Tetsuya Endo y T-Hawk derrotaron a Konosuke Takeshita y Akito (18:16) con un Shooting Star Press de Endo sobre Akito.

8. KO-D Openweight Title: Tetsuya Endo (c) venció a Yuki Ueno (16:54) con la Modified Yurikamome defendiendo el título