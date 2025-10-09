DDT: Daisuke Sasaki celebra 20 años de carrera

Desde el Tokyo Korakuen Hall, DDT Pro Wrestling celebró veinte años de carrera profesional de Daisuke Sasaki con la última edición de «CHARISMANIA«.

► «CharismaniaxManiaxMania»

No solo hubo combates de lucha libre con luchadores estrechamente vinculados a Sasaki, sino que también hubo música en vivo a cargo de varias bandas. HEAD PHONES PRESIDENT patrocinó todo el espectáculo, VANISHING interpretó la música de entrada de Sasaki mientras llegaba al ring y su propia banda, CHANNEL D, abrió el espectáculo con una canción.

El resto de DAMNATION TA participó en combates de la cartelera. El cumpleaños de Hideki Okatani no será hasta dentro de un mes, pero Sasaki le consiguió un regalo de cumpleaños de todos modos. Okatani sostuvo un Hardcore Match contra Jun Kasai. Para la batalla se usaron teclados de computadora, sillas, una guitarra e incluso una jaula de pájaros como armas. Kasai lanzó a Okatani a través de una mesa en el ringside saltando desde la cuerda superior hacia él. Mientras Kasai tomaba la delantera, le dijo a Okatani en voz alta que su hijo Hinata Kasai estaba agradecido por toda su ayuda. Okatani no cayó con el Pearl Harbor Splash incluso después de que le plantaran pinchos en la cabeza y lo empujaran de una escalera. También se libró del Vertical Drop Tiger Driver, por lo que Kasai tuvo que utilizar un Cross-Arm Stimulation para finalmente derrotar a Okatani.

Daisuke Sasaki es uno de los muchos luchadores que fueron entrenados por Dick Togo a lo largo de los años, por lo que no solo reservó a Togo para el evento, sino que también reservó a un montón de sus otros protegidos. Yasu Urano, KUBITO, Diego y Naohiro Katsumi, alumnos de Togo y con su mentor formaron el equipo TOGO FAMILY luchando contra un equipo de cinco luchadores de DDT. Togo tuvo momentos para luchar con HARASHIMA antes de que Akito y KUBITO tomaran el control. Togo también intercambió ataques con Kazusada Higuchi y le dio a To-y el Pedigree sobre la espalda de Yuki Ueno . El último gran movimiento de Togo fue cortar a HARASHIMA antes de lanzarse sobre Higuchi desde el borde del ring. Sin embargo, Yuki Ueno sobrevivió a un Cross-Arm Power Bomb de Yasu Urano para contraatacar con un Dropkick y luego llevarlo al toque de espaldas tras un Best Moonsault Ever.

Para el evento principal, el festeajdo se asoció con El Desperado de NJPW, su anterior gran oponente, para enfrentarse a dos luchadores que han sido cercanos a Sasaki durante gran parte de su carrera, Shuji Ishikawa y Antonio Honda. Una lucha tan importante como esta hizo que Honda sacara el Tenzan Tombstone Driver para usarlo en Sasaki mientras Ishikawa le dio a Desperado el Fire Thunder Driver. El equipo contrario también le propinó a Sasaki un Double Impact/Doomsday Device, pero Desperado regresó para castigar a Honda con la Pinche Loco. Y a pesar de que era el día de Sasaki para ser el héroe, todavía hizo trampa al darle a Honda un Low Blow cuando el árbitro no estaba mirando para poder hacer que Honda se rindiera fácilmente ante un Mistica Crossover Face Lock.

Los resultados completos son:

DDT «CHARISMANIAxMANIAxMANIA», 02.10.2025

Tokyo Korakuen Hall

1. Special Six Man Tag Match: Minoru Fujita, Hiroshi Yamato y MJ Paul vencieron a Yuko Miyamoto, Masashi Takeda y Chou-un Shiryu (10:26) con un Reverse Splash de Paul sobre Shiryu.

2. Daisuke Sasaki Memorial Cup Gauntlet Tag Match: Keisuke Ishii y Shigehiro Irie vencieron a Yasutaka Oosera y Ilusion con la Body Spin Bomb de Ishii sobre Ilusion (17:13). Orden de eliminación: Danshoku Dieno y Sumi Caras, Kazuki Hirata y Soma Takao, Toru Owashi y Naomi Yoshimura, Brahman Shu y Brahman Kei, Chris Brookes y Takeshi Masada, Yuki Iino y Yukio Naya y a Yasutaka Oosera y Ilusion.

3. Hardcore Match: Jun Kasai venció a Hideki Okatani (15:08) con un Cross-Arm Stimulation.

4. TOGO FAMILY vs. DDT ~ No-Touch Rule: Yuki Ueno, Kazusada Higuchi, HARASHIMA, Akito y To-y vencieron a Dick Togo, Yasu Urano, KUBITO, Diego y Naohiro Katsumi (15:37) con la BME de Ueno sobre Urano.

5. Daisuke Sasaki Debut 20th Anniversary Match: Daisuke Sasaki y El Desperado vencieron a Shuji Ishikawa y Antonio Honda (23:10) con un Crossover Facelock de sobre Honda.