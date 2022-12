DDT: "D-Ou Grand Prix 2022" Final, Yuki Ueno, ganador

El gran cierre del torneo «D-Ou Grand Prix 2022» tuvo lugar en el Tokyo Korakuen Hall, a donde DDT Pro Wrestling llegó para celebrar la lucha final, así como un encuentro de campeonato.

Por primera vez en su laureada carrera, Jun Akiyama participaba en un TLC Match. A su oponente Joey Janela se le ocurrió usar como estipulación una lucha en modalidad TLC. El retador gradualmente encontró su lugar en un recinto llena de mesas, escaleras y sillas, todas disponibles para ser utilizadas como armas. Arrojó a Janela fuera del ring sobre un castillo de sillas. También le dio a Janela el Exploder Suplex en una escalera dentro del ring. Janela mostró sus agallas y se arriesgó mucho. Valió la pena con un Diving Elbow desde una escalera que hizo que Akiyama atravesara una mesa. Quería continuar con el ataque, pero Akiyama le propinó un Avalanche Exploder en otra mesa. seguido de Wrist-Clutch Exploder para finalmente encerrarlo y ganar el título extremo. Tras festejar su triunfo, Akiyama recibió el desafía de Super Sasadango Machine. Éste señaló que no ha luchado mucho en 2022 y que quería hacer un ajuste de fin de año. La lucha se celebrará el 29 de diciembre.

Un grupo de cuatro luchadores de peso completo, todos competidores del torneo, se unieron para enfrentar al equipo de DAMNATION TA . Las diferencias de tamaño tomaron a Minoru Fujita con la guardia baja. Toda la oposición se unió a él y logró hacer una pirámide con Chris Brookes posando en la parte superior. KANON intentó frenar a Yuji Hino con un Cobra Twist. Daisuke Sasaki quería luchar con todos usando una silla, pero recibió un Double Choke Slam de RSP y Brookes. Luego, Hino reunió a la mayoría de DAMNATION TA fuera del ring para que RSP pudiera hacerles un Tope. MJ Paul mostró algo de lucha contra Kazusada Higuchi pero también fue diezmado para la cuenta de tres.

En el turno principal se realizó la gran final del torneo D-Ou Grand Prix. Yuki Ueno, actual monarca Universal DDT, enfrentaba al gigante Yukio Naya. Éste entró al combate con tanta confianza como nunca antes y buscó ganar con puro poder. Usó un Avalanche Choke Slam como su gran movimiento para configurar el Torture Cobra Twist. Ueno confió en su propia velocidad y agilidad de respuesta, casi anotando una victoria por cuenta fuera después de un Moonsault fuera del ring. El BME fue contrarrestado en un primer momento cuando Naya lo bloqueó con las rodillas. Ueno se sobrepuso a los Lariats y los Knee Strikes de su oponente hasta que comenzó a mostrar signos de colapso. Su segundo aliento llegó cuando contrarrestó un Choke Slam con un Triangle Choke. Usó su nuevo Rolling Guillotine Ace Crusher pero estaba demasiado golpeado para ir por la rendición. Cuando ambos se pusieron de pie, Naya recibió el primer golpe y conectó el Back Drop. Sin embargo, él también tardó en cubrirse y Ueno lo echó. Naya se apresuró para un ataque final y corrió directamente hacia una serie de Dropkicks hasta que no pudo volver a levantarse. Ueno consiguió golpear el BME al final y eso fue suficiente para ganar la lucha.

A pesar de la derrota, Naya fue reconocido por el público con una serie de aplausos que lo acompañaron hasta su salida. Mientras tanto, Ueno recibió el trofeo de vencedor de manos de Kenta Kobashi. Yuki Ueno se encontraba feliz, ya que tiene el Campeonato Universal DDT, ganó el D-Ou Grand Prix en su segunda final consecutiva y ahora irá por el Campeonato de Peso Abierto KO-D.

Los resultados completos son:

DDT «D-Ou GRAND PRIX 2022 THE FINAL», 04.12.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 711 Espectadores

1. Soma Takao, Hideki Okatani y Hikaru Machida vencieron a Yuya Koroku, Yuki Ishida y Takeshi Masada (8:36) con un Gin Tonic de Takao sobre Ishida.

2. Soccer Match: Danshoku «Dandy Dino y Yuki «Sexy» Iino con Yumehito «Fantastic» Imanari vs. Akito y Antonio Honda – finalizó en empate (2-2).

2a. Soccer Match: Danshoku «Dandy Dino y Yuki «Sexy» Iino con Yumehito «Fantastic» Imanari derrotaron a Akito y Antonio Honda (3-2).

3. BURNING vs. The37KAMIINA!: Tetsuya Endo, Kotaro Suzuki y Yusuke Okada vencieron a MAO, Shunma Katsumata y Toi Kojima (12:09) con un Burning Star Press de Endo sobre Kojima.

4. Special Six Man Tag Match: Naruki Doi, Toru Owashi y Kazuki Hirata derrotaron a HARASHIMA, Yukio Sakaguchi y Kazuma Sumi (10:25) con un One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle de Hirata sobre Sumi.

5. DDT Extreme Title, TLC Match: Jun Akiyama venció a Joey Janella (c) (11:32) con un Wrist-Clutch Exploder – conquistando el título

6. Special Eight Man Tag Match: Kazusada Higuchi, Yuji Hino, Chris Brookes y RSP derrotaron a Daisuke Sasaki, Minoru Fujita, MJ Paul y KANON (10:50) con la Buchikamashi de Higuchi sobre Paul.

7. D-Ou Grand Prix – Final: Yuki Ueno venció Yukio Naya (20:32) con la BME ganando el torneo.