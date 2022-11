DDT: “D-Ou Grand Prix 2022” Definida la final

DDT Pro Wrestling reapareció en el Tokyo Korakuen Hall para el cierre de a fase de grupos del torneo “D-Ou Grand Prix 2022”, donde se definirían los dos finalistas.

► “D-Ou Grand Prix 2022” Día 5

Tanto Joey Janela como RSP tenían pocas posibilidades de avanzar, pero ambos brindaron un combate donde intentaron destruirse mutuamente. En un momento determinado RSP propiná a Janela una Death Valley Bomb en el borde del ring; con la inercia del movimient, ambos cayeron fuera y la lucha terminó en doble conteo fuera.

Siguió la batalla entre Tetsuya Endo y Naomi Yoshimura. Endo estaba luchando por el primer lugar y esperaba ganar para llegar a la final. Pero Yoshimura se alzó con la victoria con un gran desempeño luchístico que culminó con la Harai Goshi impidiendo que Endo avanzara.

Yuki Ueno enfrentó a Daisuke Sasaki en un duelo donde éste lo atacó con muchas sillas. Sin embargo, Ueno tuvo que batallar también contra DAMNATION TA, que intervinieron a favor de Sasaki. Luego de hacerse cargo de los intrusos, Ueno usó su nuevo movimiento final para doblegar a Sasaki y asegurar el primer lugar del Grupo A.

Siguieron las luchas que definirían el Grupo B. Yuji Hino era uno de los punteros y confiaba en un buen resultado ante Chris Brookes. Pero éste contó con el apoyo de Masahiro Takanashi, su compañero de CDK. Takanashi aprovechó el momento en que Brookes sacó al réferi e ingresó al ring para propinar un golpe bajo a Hino. Makoto Oishi llegó para sacar a Takanashi, quitándole su cinturón; entonces Brookes empujó a Oishi sobre Hino y éste se golpeó la cabeza con la parte metálica del cinturón, cayendo aturdido. Brookes sólo castigó con un Samson Clutch para asegurar su victoria, mientras que Hino sólo le restaba esperar el resultado de la última lucha.

Kazusada Higuchi, el otro líder de grupo, enfrentó al gigante Yukio Naya. Higuchi estaba invicto y parecía que ya tenía asegurada su lucha en la final, pero Naya no se amilanó y enfrentó al campeón al tú por tú. Pero la caída de Higuchi comenzó con un cabezazo de Naya, seguido de castigos con la rodilla, para culminar con un Back Drop, en medio de la sorpresa de los aficionados. Así Yukio Naya aseguró su pase a la gran final, siendo la primera vez que logra llegar a esta instancia.

Para cerrar la función, ambos finalistas se encararon. Yuki Ueno llega a su segunda final consecutiva.

Los resultados completos son:

DDT «D KING GRAND PRIX 2022 IN KORAKUEN HALL», 18.11.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 450 Espectadores

0. Yusuke Okada venció a Yuki Ishida (6:45) con un Sudden Death.

0. 3 vs. 4 Handicap Match: Yuki «Sexy» Iino, Yumehito «Fantastic» Imanari y

Kouju «Shining Ball» Takeda vencieron a Akito, Masahiro Takanashi, Antonio Honda y Gorgeous Matsuno (8:28) con un Sexy Lockup de Iino sobre Honda.

1. Minoru Fujita, MJ Paul y KANON derrotaron a Yukio Sakaguchi, Hideki Okatani y Yuya Koroku (5:57) con un Sleepy Hollow de KANON sobre Koroku.

2. Special Eight Man Tag Match – No Touch Rule: HARASHIMA, Naruki Doi, Toru Owashi y Kazuki Hirata vencieron a MAO, Shunma Katsumata, Toi Kojima y Takeshi Masada (11:38) con una Bakatare Sliding Kick de Doi sobre Kojima.

3. D-Ou Grand Prix – Grupo A: Joey Janela [4] vs. RSP [4] – finalizó en doble conteo fuera (11:36).

4. D-Ou Grand Prix – Grupo A: Naomi Yoshimura [4] derrotó a Tetsuya Endo [5] (7:05) con la Harai Goshi.

5. D-Ou Grand Prix – Grupo A: Yuki Ueno [6] venció a Daisuke Sasaki [5] (16:53) con un Rolling Guillotine-Style Ace Crusher.

6. D-Ou Grand Prix – Grupo B: Chris Brookes [4] derrotó a Yuji Hino [7] (12:10) con un Modified Samson Clutch.

7. D-Ou Grand Prix – Grupo B: Yukio Naya [8] venció a Kazusada Higuchi [7] (19:05) con un Backdrop Suplex.

– D -Ou Grand Prix 2022 – Clasificación Final:

Grupo A:

1. Yuki Ueno [6]*

2. Tetsuya Endo [5]

-. Daisuke Sasaki [5]

4. Joey Janela [4]

-. RSP [4]

-. Naomi Yoshimura [4]

Grupo B:

1. Yukio Naya [8]*

2. Yuji Hino [7]

-. Kazusada Higuchi [7]

4. Chris Brookes [4]

5. KANON [2]

6. MAO [2]

* A la gran final