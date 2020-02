El luchador estadounidense Cody Hall, hijo del ex luchador de WWE, Scott Hall (Razor Ramon) quedó fuera de la empresa japonesa Dramatic Dream Team (DDT) por un comentario desafortunado en Twitter que fue considerado inapropiado.

Hall, era parte de la actual gira de la empresa japonesa y se refirió a la actual epidemia de Coronavirus, a través de un chiste que envío al también luchador, Chris Dickinson en la popular red social. Cody Hall denominó a la enfermedad, que tuvo su origen en China, como «la fiebre amarilla«, un comentario burlón que no fue tomado a bien por los aficionados asiáticos y del resto del mundo. La enfermedad se está propagando y se ha convertido en un rápidamente en un gran problema en China, poniendo en alerta al resto del mundo. Por lo que el tweet se tomó como una falta de sensibilidad y DDT lo desaprobó inmediatamente.

Aunque el luchador borró la publicación, tuvo que ofrecer una disculpa pública. Por su parte, DDT se deslindó de Cody Hall, separándolo por tiempo indefinido; además publicó un comunicado al respecto.

Cody Hall ha hecho recientemente un comentario inapropiado en Twitter, y lo hemos contactado con respecto a esta situación. El luchador se disculpó con nosotros y también sugirió retirarse de las fechas restantes de la gira, así como renunciar a su contrato Anytime Anywhere. A la luz de la gravedad de sus comentarios, hemos aceptado todas sus sugerencias anteriores.

Por su parte, Cody Hall también publicó una disculpa, vía Twitter.

Me llamó la atención que la broma que hice se haya malinterpretado. Ciertamente parece algo malo en Twitter, pero pensé que al menos trataría de explicarme, ya que odio escuchar que la gente está molesta.

Hice un comentario basado en una imagen que vi de un luchador con una joven japonesa, parecía tener una gran sonrisa en su rostro y esto me llevó a decir «olvida el coronavirus, es la fiebre amarilla«.

En mi cabeza, era simplemente un comentario juguetón y tonto de un luchador a otro. Yo mismo salí con una chica japonesa durante los 5 años que viví en Japón de tiempo completo. Me encanta Japón y su gente, más que cualquier otra en el mundo, y lamento haber hecho algo más que decir eso. No creo que vaya a twittear en mucho tiempo, así que me gustaría decir una sincera disculpa.

Lo que dije fue grosero y en un momento delicado, y lo siento por cualquiera que haya ofendido y les agradezco por hacérmelo saber. Desafortunadamente, uno aprende las cosas de la manera difícil, pero todo lo que puedo hacer es tratar de explicarme y aprender, cambiar y nunca volver a hacerlo. Espero que esto tenga sentido, y una vez más, lo siento.

Cody Hall.