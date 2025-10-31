DDT: Cartel «Ultimate Party 2025» Ueno vs Suzuki, choque de campeones

Tras algunas modificaciones, se dio a conocer el cartel completo para «Ultimate Party 2025» el magno evento que DDT Pro Wrestling presentará en el Ryogoku Kokugikan.
► Cartel «Ultimate Party 2025»
To-y expondrá por quinta vez el Campeonato Extremo DDT mediante una quíntuple amenaza con los ojos vendados donde intervendrán Akito, Super Sasadango Machine, Kazuki Hirata y Antonio Honda.
El Campeonato de Parejas KO-D se pondrá en juego por sexta vez cuando The Apex (Yuki Iino y Yukio Naya) enfrenten a Team 200kg (Yuu y Chihiro Hashimoto) y a la dupla de MAO y Kanon.
En batalla especial en mano a mano, Zack Sabre Jr. chocará contra su compatriota, Chris Brookes.
En aparición especial, Konosuke Takeshita y Kaisei Takeshi de medirán ante Kazusada Higuchi y Takeshi Masada.
En la batallar estelar y con dos títulos en disputa, Yuki Ueno se enfrentará al fiero Minoru Suzuki. El Campeonato de Peso Abierto KO-D y el Campeonato Universal DDT están en disputa, donde el vencedor se queda con todo.
El cartel completo queda así:
DDT «ULTIMATE PARTY 2025», 03.11.2025
Tokyo Ryogoku Kokugikan
– Sanshiro Takagi Return Match – Special Singles Match: Sanshiro Takagi vs. Hinata Kasai
– HARASHIMA,Toru Owashi y Naomi Yoshimura vs. Soma Takao, Shinichiro Kawamatsu y Rukiya
– Special Eight Man Tag Match: Hideki Okatani, MJ Paul, Unaus y Ilusion vs. Daichi Sato, Yuki Ishida, Kazuma Sumi y Kumadori
– Special Six Man Tag Match: Tetsuya Endo, HAYATA y Junta Miyawaki vs. Jun Akiyama, Shinya Aoki y Yuya Koroku
– DDT Extreme Title, 5 Way Match: To-y (c) vs. Akito vs. Super Sasadango Machine vs. Kazuki Hirata vs. Antonio Honda
– KO-D Tag Team Title, Survival 3 Way Match: Yuki Iino y Yukio Naya (c) vs. MAO y KANON with KIMIHIRO vs. Chihiro Hashimoto y Yuu
– Special Singles Match: Daisuke Sasaki vs. AMAKUSA
– Dramatic Dream Match: Zack Sabre Jr. vs. Chris Brookes
– Special Tag Match: KONOSUKE TAKESHITA y Kaisei Takechi vs. Kazusada Higuchi y Takeshi Masada
– KO-D Openweight Title y DDT Universal Title: Yuki Ueno (c, KO-D) vs. Minoru Suzuki (c, Universal)