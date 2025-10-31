DDT: Cartel «Ultimate Party 2025» Ueno vs Suzuki, choque de campeones

por

Tras algunas modificaciones, se dio a conocer el cartel completo para «Ultimate Party 2025» el magno evento que DDT Pro Wrestling presentará en el Ryogoku Kokugikan.

► Cartel «Ultimate Party 2025»

To-y expondrá por quinta vez el Campeonato Extremo DDT mediante una quíntuple amenaza con los ojos vendados donde intervendrán Akito, Super Sasadango Machine, Kazuki Hirata y Antonio Honda.

El Campeonato de Parejas KO-D se pondrá en juego por sexta vez cuando The Apex (Yuki Iino y Yukio Naya) enfrenten a Team 200kg (Yuu y Chihiro Hashimoto) y a la dupla de MAO y Kanon.

Imagen

En batalla especial en mano a mano, Zack Sabre Jr. chocará contra su compatriota, Chris Brookes.

Imagen

En aparición especial, Konosuke Takeshita y Kaisei Takeshi de medirán ante Kazusada Higuchi y  Takeshi Masada.

Imagen

En la batallar estelar y con dos títulos en disputa, Yuki Ueno se enfrentará al fiero Minoru Suzuki. El Campeonato de Peso Abierto KO-D y el Campeonato Universal DDT están en disputa, donde el vencedor se queda con todo.

Imagen

El cartel completo queda así:

DDT «ULTIMATE PARTY 2025», 03.11.2025
Tokyo Ryogoku Kokugikan

– Sanshiro Takagi Return Match – Special Singles Match: Sanshiro Takagi vs. Hinata Kasai
– HARASHIMA,Toru Owashi y Naomi Yoshimura vs. Soma Takao, Shinichiro Kawamatsu y Rukiya
– Special Eight Man Tag Match: Hideki Okatani, MJ Paul, Unaus y Ilusion vs. Daichi Sato, Yuki Ishida, Kazuma Sumi y Kumadori
– Special Six Man Tag Match: Tetsuya Endo, HAYATA y Junta Miyawaki vs. Jun Akiyama, Shinya Aoki y Yuya Koroku
– DDT Extreme Title, 5 Way Match: To-y (c) vs. Akito vs. Super Sasadango Machine vs. Kazuki Hirata vs. Antonio Honda
– KO-D Tag Team Title, Survival 3 Way Match: Yuki Iino y Yukio Naya (c) vs. MAO y KANON with KIMIHIRO vs. Chihiro Hashimoto y Yuu
– Special Singles Match: Daisuke Sasaki vs. AMAKUSA
– Dramatic Dream Match: Zack Sabre Jr. vs. Chris Brookes
– Special Tag Match: KONOSUKE TAKESHITA y Kaisei Takechi vs. Kazusada Higuchi y Takeshi Masada
– KO-D Openweight Title y DDT Universal Title: Yuki Ueno (c, KO-D) vs. Minoru Suzuki (c, Universal)

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos