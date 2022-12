DDT: Cartel «New Year’s Eve Pro Wrestling 2022»

DDT Pro Wrestling presentará «New Year’s Eve Pro Wrestling 2022», el tradicional evento que se realiza en el Tokyo Korakuen Hall en la últimas horas de 2022. En esta ocasión será una competencia de tercias, donde intervendrán luchadores de DDT, BJW, Basara, Osaka Pro y de la escena independiente japonesa.

► «New Year’s Eve Pro Wrestling 2022»

Para esta edición 2022 se contará con la participación de ocho tercias, integradas por un luchador de DDT, uno de BJW y otro de alguna de las empresas independientes invitadas. La conformación de los equipos se hizo vía sorteo.

Los equipos son:

Ika Ra Takeshi Ki Asu Manji Hai (Driver’s High) – MAO, Yuya Aoki y Yuko Miyamoto

– MAO, Yuya Aoki y Yuko Miyamoto Team 2023 – Chris Brookes, Daisuke Sekimoto e Isami Kodaka

– Chris Brookes, Daisuke Sekimoto e Isami Kodaka Zero Hyaku – Yuki Ueno, Daichi Hashimoto y Yuma Aoyagi

– Yuki Ueno, Daichi Hashimoto y Yuma Aoyagi Big Bombers – Yukio Naya, Hideyoshi Kamitani y Kikutaro

– Yukio Naya, Hideyoshi Kamitani y Kikutaro Emi Chichichi (Wara Chichichi) – HARASHIMA, Yuki Ishikawa y Masashi Takeda

– HARASHIMA, Yuki Ishikawa y Masashi Takeda Bara No Ue In The Sky With Diamonds – Tetsuya Endo, Yasufumi Nakanoue y Brahman Kei (c/Brahman Shu)

– Tetsuya Endo, Yasufumi Nakanoue y Brahman Kei (c/Brahman Shu) Team Kansai – Takeshi Masada, Takuya Nomura y Masato Tanaka

– Takeshi Masada, Takuya Nomura y Masato Tanaka Super J Cups – Kazusada Higuchi, Kota Sekifuda y MUSASHI

También por sorteo se determinó el orden de los combates, que llaman la atención por lo novedosos, ya que para varios de los luchadores es la primera ocasión que lucharán juntos.

El cartel completo queda así:

“NEW YEAR’S EVE PRO WRESTLING 2022 ~TOSHIWASURE! SHUFFLE 6-MAN TAG TOURNAMENT~”, 31/12/2022

Tokyo Korakuen Hall

1. Shuffle 6-Man Tag Tournament – Round 1A: MAO, Yuya Aoki y Yuko Miyamoto vs. Yukio Naya, Hideyoshi Kamitani y Kikutaro

2. Shuffle 6-Man Tag Tournament – Round 1B: Kazusada Higuchi, Kota Sekifuda y MUSASHI vs. Chris Brookes, Daisuke Sekimoto e Isami Kodaka

3. Shuffle 6-Man Tag Tournament – Round 1C: Tetsuya Endo, Yasufumi Nakanoue y Brahman Kei (c/Brahman Shu) vs. Yuki Ueno, Daichi Hashimoto y Yuma Aoyagi

4. Shuffle 6-Man Tag Tournament – Round 1D: Takeshi Masada, Takuya Nomura y Masato Tanaka vs. HARASHIMA, Yuki Ishikawa y Masashi Takeda

5. Danshoku Dieno, Antonio Honda, Kazuki Hirata y Shunma Katsumata vs. Ryuji Ito, Abdullah Kobayashi, Jaki Numazawa y Kankuro Hoshino

6. Shuffle 6-Man Tag Tournament – Semifinal: Ganadores de la lucha 1A vs. Ganadores de la lucha 1B

7. Shuffle 6-Man Tag Tournament – Semifinal: Ganadores de la lucha 1C vs. Ganadores de la lucha 1D

8. Special 8-Man Tag Match: Konosuke Takeshita, Drew Parker, Cara Noir y RSP vs. Yuji Okabayashi, Kazumi Kikuta, Takuho Kato y Kazumasa Yoshida

9. Shuffle 6-Man Tag Tournament – Final: X, X y X vs. X, X y X