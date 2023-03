DDT: Cartel completo “DDT goes Hollywood”

El gran regreso de DDT a Estados Unidos por primera vez desde 2019 se dará el 30 de marzo con su evento “DDT goes Hollywood”.

► “DDT goes Hollywood”

DDT reveló el cartel completo para esta función, con sus grandes estrellas. Además, se integrarán algunos invitados especiales, que son luchadores que han estado con DDT en Japón o están próximos a aparecer con ellos.

La mejor luchadora de DDT, Saki Akai , es la único miembro de Eruption en este evento. Se enfrenta a Vert Vixen , luchadora independiente de Texas que está a punto de unirse a TJPW para una gira en Japón el próximo mes.

Pheromones (Dashoku Dino y Yuki Iino), la facción más sexy y desnudista de DDT tendrán su gran presentación enfrentando al presidente de DDT y luchador activo, Sanshiro Takagi. Pheromones tiene un encono con Takagi ya de tiempo, quien se reforzará con el luchador de AEW, Michael Nakazawa.

Los actuales campeones de parejas KO-D, ShunMao (Shunma Katsumata y MAO) harán frenta a Chris Brookes y a la impredecible Yoshihiko.

Eddie Kingston de AEW unirá fuerzas con Jun Akiyama para luchar contra DAMNATION TA (Daisuke Sasaki y KANON), la principal facción ruda de DDT. Daisuke Sasaki regresó hace poco de una lesión de un ojo pero con el mismo ánimo destructivo de siempre.

En una revancha del torneo D-Ou Grand Prix 2022, Tetsuya Endo se medirá contra Joey Janela. Durante la competencia, Janela obtuvo un sorpresivo triunfo sobre Endo en noviembre. Pero el ahora Campeón Universal DDT buscará reivindicarse.

La gran estelar es el encuentro individual entre Konosuke Takeshita y Yuki Ueno. Esta lucha iba a realizarse en 2019, pero finalmente se hará realidad. Ambos son compañeros de equipo en The 37KAMIINA, además de amigos desde la secundaria. Pero Ueno tiene la esperanza de que algún día superará a su compañero de clase. Un año antes de que Takeshita se fuera a AEW, ambos tuvieron un mano a mano que terminó en empate.

El cartel completo queda así:

DDT “DDT GOES HOLLYWOOD”, 30/03/2023

Ukrainian Cultural Center, Los Angeles, California, USA

1. Saki Akai vs. Vert Vixen

2. Pheromones vs Takagi Army All Out Battle In HOLLYWOOD: Yuki “Sexy” Iino y Danshoku “Dandy” Dieno vs. Sanshiro Takagi y Michael Nakazawa

3. Special Tag Match: MAO y Shunma Katsumata vs. Chris Brookes y Yoshihiko

4. Special Tag Match: Kazusada Higuchi y Takeshi Masada vs. Andrew “The Giant” Everett y Nick Wayne

5. Special Single Match: Tetsuya Endo vs. Joey Janela

6. Dramatic Dream Tag Match: Jun Akiyama y Eddie Kingston vs. Daisuke Sasaki y KANON

7. Special Single Match: Konosuke Takeshita vs Yuki Ueno