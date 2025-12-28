DDT anuncia la D Generations Cup 2026

DDT Pro Wrestling dio a conocer los pormenores de la edición 2026 de su torneo para jóvenes talentos «D Generations Cup«.
► El torneo D Generations Cup 2026 pronto iniciará
El cuarto torneo anual D Generations Cup 2026 coronará esta vez al contendiente número 1 al Campeonato Universal DDT.
La competencia consistirá en dos grupos de todos contra todos con cinco luchadores cada uno. Los dos ganadores de cada bloque se enfrentarán en la final. Cada combate de la fase de grupos tendrá un límite de tiempo de 15 minutos. Las victorias valen dos puntos, los empates valen un punto y no se otorgan puntos por conteos dobles o sin competencia. Los resultados cara a cara se utilizarán como desempates y, si eso no funciona, se llevará a cabo un desempate para determinar el ganador del grupo en el mismo evento que la final.
Los participantes son:
Grupo A
- To-y (Ganador en 2024)
- Daichi Sato
- Yuki Ishida
- Ilusion
- Kazuma Sumi
Grupo B
- Takeshi Masada (Ganador en 2023)
- Yuya Koroku (Ganador en 2025)
- Yuni
- Rukiya
- Hinata Kasai
El torneo dará inicio el 5 de enero en el Shinjuku FACE y finalizará el 22 de febrero en el Tokyo Korakuen Hall con ocho fechas de competencia.
El calendario de encuentros queda como sigue:
DDT “DDT NEW YEAR PRO WRESTLING FESTIVAL! 2026”, 05/01/2026
Shinjuku FACE
1. D GENERATIONS CUP – Grupo A: Daichi Sato vs. Yuki Ishida
2. D GENERATIONS CUP – Grupo A: Ilusion vs. Kazuma Sumi
3. D GENERATIONS CUP – Grupo B: Yuya Koroku vs. Rukiya
4. D GENERATIONS CUP – Grupo B: Yuni vs. Hinata Kasai
DDT “DDT NEW YEAR☆DOTABATA FESTIVAL 2026”, 10/01/2026
Osaka Azalea Taisho Hall
1. D GENERATIONS CUP – Grupo B: Takeshi Masada vs. Hinata Kasai
2. D GENERATIONS CUP – Grupo B: Yuni vs. Rukiya
DDT “D GENERATIONS 7”, 12/01/2026
Tokyo Shinagawa Prince Hotel Club eX
1. D GENERATIONS CUP – Grupo A: To-y vs. Kazuma Sumi
2. D GENERATIONS CUP – Grupo A: Yuki Ishida vs. Ilusion
3. D GENERATIONS CUP – Grupo B: Takeshi Masada vs. Rukiya
4. D GENERATIONS CUP – Grupo B: Yuya Koroku vs. Yuni
DDT “SATURDAY CHINATOWN”, 17/01/2026
Yokohama Radiant Hall
1. D GENERATIONS CUP – Grupo A: To-y vs. Yuki Ishida
2. D GENERATIONS CUP – Grupo A: Daichi Sato vs. Ilusion
DDT “NEXT STEP GAME 2026”, 04/02/2026
Shinjuku FACE
1. D GENERATIONS CUP – Grupo A: To-y vs. Ilusion
2. D GENERATIONS CUP – Grupo A: Daichi Sato vs. Kazuma Sumi
3. D GENERATIONS CUP – Grupo B: Takeshi Masada vs. Yuni
4. D GENERATIONS CUP – Grupo B: Yuya Koroku vs. Hinata Kasai
DDT “IMAIKE SAMBA 2026”, 07/02/2026
Aichi Imaike Gas Hall
1. D GENERATIONS CUP – Grupo A: To-y vs. Daichi Sato
2. D GENERATIONS CUP – Grupo A: Yuki Ishida vs. Kazuma Sumi
DDT “IMAIKE FIGHT FEVER 2026”, 08/02/2026
Aichi Imaike Gas Hall
1. D GENERATIONS CUP – Grupo B: Takeshi Masada vs. Yuya Koroku
2. D GENERATIONS CUP – Grupo B: Rukiya vs. Hinata Kasai
DDT “HYBRID PERFORMER 2026 ~KAISEI TAKECHI 2ND ANNIVERSARY~”, 22/02/2026
Tokyo Korakuen Hall
1. D GENERATIONS CUP – Final: Ganador del Grupo A vs. Ganador del Grupo B