DDP: «Programen a Dominik como a The Rock»

Dominik Mysterio es un caso particular. Los fans lo ovacionaron de gran medida en sus inicios en WWE y lo querían al inicio. Después, lo toleraban por ser el hijo de una gran figura como lo es Rey Mysterio. Pero, ahora, el Universo WWE no lo quiere absolutamente nada. Y ya no les importa si es hijo de Mysterio o no.

En redes sociales se encuentran muchos comentarios negativos de los fans acerca de él, y en los eventos en vivo lo abuchean, incluso cuando era técnico. Sin embargo, ahora WWE está intentando darle más oportunidades a Dominik, y lo quitaron de la sombra de su padre, quien pasó a SmackDown, mientras el hijo sigue en Raw con The Judgment Day.

► Diamond Dallas Page sabe cómo convertir a Dominik Mysterio en gran estrella

Algunas de las críticas hacia Dominik es que no tiene personalidad, que sus promos no son tan buenas o que su nivel en el ring no es merecedor de la posición en la que está, lo cual genera abucheos. Pero, para Diamond Dallas Page, estos abucheos deben ser aprovechados por la empresa y hacer que más fans odien a Dominik y así volverlo un gran rudo.

Esto dijo en la más reciente edición de su podcast DDP Snake Pit, en donde se puso en los zapatos de Triple H como hipotético Director Creativo de Contenido de WWE:

«Si yo estuviera a cargo de la programación en WWE, haría que Dominik venciera a cualquiera que se le ponga en frente. Porque si lo empujas por la garganta de los fans, ellos lo van a odiar aún más. Así como programaron a The Rock.

«¿Recuerda cuando le dieron ese gran empuje siendo todavía Rocky Maivia? ¡La gente lo odiaba! Ahora, The Rock es el ser humano más amado del planeta en este mismo momento. Ya no es el Campeón del Pueblo, sino que es el Campeón del Mundo».