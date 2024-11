DDP: «¿Lo mejor de All In? Cody Rhodes dirigiendo»

Han pasado seis años pero el mundo de la lucha libre sigue hablando de All In. Ese es un buen indicativo de su importancia, empezando porque fue el evento que creó la chispa que hizo nacer a AEW. Las últimas veces que hablamos del mismo fue en relación a uno de sus principales responsables: Cody Rhodes. Descubriendo que Shane Helms le devolvió el dinero que le pagaron por su participación, haciéndonos eco de la reflexión de Nick Aldis acerca de su combate con el «American Nightmare», o que este pagó el salario de «All Ego» Ethan Page.

► Cody Rhodes dirigió All In

El actual Campeón Indiscutible de WWE fue fundamental entonces, no solo disputando una de las luchas más esperadas por el Campeonato Mundial de Peso Completo de NWA o juntándose con The Young Bucks o Kenny Omega para realizar un show icónico, sino también porque él mismo detrás de escena lo estuvo dirigiendo todo.

Por allí estuvo también Diamond Dallas Page. No luchando sino alrededor de todo ello como uno de los veteranos que aparecieron en la convención Starrcast. Y él cuenta ahora -en un evento virtual de firma de autógrafos en Highspots Superstore– que ver a Cody en ese papel fue lo mejor de All In.

“¿Sabes qué fue lo más genial? Que Cody estaba allí atrás, literalmente dirigiendo el espectáculo, justo como su viejo. Nadie sabía hacia dónde iba todo en ese momento. Él decía: ‘No sé si alguna vez volveré a estar en esta posición otra vez. Solo quiero que todos se diviertan’. Fue increíble haber estado allí. Poder ver eso y cuánto se estaba divirtiendo haciendo todo eso, es algo que tal vez siga haciendo en el futuro, no lo sé».

Cody Rhodes vs Nick Aldis All In 2018 🎵 – Slipping Into Darkness – Hit-Boy & The Alchemist pic.twitter.com/fY1i3aQ6Eb — fueyy (@fueyyy_) May 30, 2024