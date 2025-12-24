DDP: «John Cena está al nivel de Billy Crystal»

El ícono de la lucha libre Diamond Dallas Page comparte su opinión acerca del retiro de John Cena, su legado, Hollywood y mucho más sobre «El Más Grande».

► La lucha de retiro de John Cena

El último combate de John Cena

“Sí, lo vi. Vi venir todo ese final. Creo que ese final lo propuso él mismo. La gente lo va a ver como algo controvertido. John siempre ha sido un tipo que da. Nunca lo vi como alguien egoísta en el ring. Siempre dio más de lo que recibió.”

El legado y la salida de Cena

“Hay una pequeña sonrisa en la cara de John al final. Y pienso: bien por ti, hermano. Qué carrera. Volver y hacerlo a su manera… salir así… ese es su estilo. Salir siendo heel, solo por diversión, para agitar a la gente, y luego irse de esa forma… es muy él. Es la clase del grupo. Lo hemos hablado muchas veces.”

Gunther y el impacto del retiro

“Miras a alguien como Gunther… qué tipo tan grande para hacer eso con él. Ya era un mega heel, pero ahora es el tipo que retiró a John Cena y también a Goldberg.”

John Cena fuera del ring

“Está en todos lados. En series, películas, anuncios… es la voz de cada tercer comercial. Es el tipo más ocupado que existe. Lo tuve en mi programa durante una hora y media y pensaba: con todo lo que tiene encima, ¿cómo encuentra tiempo para esto?”

Profesionalismo y ética de trabajo

“Después del programa se quedó charlando, sacándose fotos. Le dijeron: ‘¿No tienes que ir a Jimmy Kimmel después?’ y respondió: ‘Mientras salga de aquí a las tres, todo bien’. Es uno de esos tipos como The Rock o Jericho, que simplemente no paran.”

Cena, Hollywood y el camino abierto

“Hulk fue el pionero original. Antes incluso Gorgeous George, pero The Rock llevó esto a otro nivel. The Rock abrió la puerta para John y Batista. Los tres son ejemplos increíbles.”

Talento e inteligencia de Cena

“Si me preguntas qué es lo más impresionante que ha hecho… diría Peacemaker. Pero también cuando presentó los ESPYs. Eso es un gran logro. Ahí no estás interpretando un personaje, eres tú mismo. Y los tenía en la palma de la mano. Eso es nivel Billy Crystal. Eso es pensar fuera de la caja. Apuesto a que su IQ es bastante alto.”

Reflexión final

“Me alegra que haya tenido la carrera que tuvo. Y que se haya ido bajo sus propios términos.”