DDP habla sobre la derrota por el título en UFC 319

Dricus Du Plessis está más decidido que nunca después de perder su título de peso mediano en UFC 319.
Du Plessis (23-3 MMA, 9-1 UFC) fue superado en una derrota por decisión unánime ante Khamzat Chimaev (15-0 MMA, 9-0 UFC) hace menos de dos semanas en el United Center en Chicago.
El luchador sudafricano no tuvo respuesta ante el implacable ataque de Chimaev, pero no se desanimará tras su primer revés en el octágono. Publicó un comunicado en Instagram para hablar abiertamente sobre la derrota.
«Ha pasado poco más de una semana y he pasado algún tiempo con mi familia y amigos, aquellos más cercanos a mí que estarán conmigo gane o pierda.
Acepto esta derrota con los brazos abiertos, porque créanme, por mucho que odie perder, es parte de la vida tanto como de nuestro juego, y creo que es necesario en mi búsqueda de la grandeza. «Sin lo amargo, lo dulce no sería tan dulce».
No se equivoquen, no soy un buen perdedor, porque un buen perdedor se convierte en uno frecuente. Sin embargo, soy un ávido aprendiz de las artes y de la vida misma.
Esta derrota ha despertado en mí un deseo que tendrá como consecuencia un ataque mayor que la dominación original: mi regreso a la gloria y la búsqueda de la grandeza serán inimaginables para la mente promedio.
No tengo absolutamente ninguna excusa por mi actuación, fui derrotado por un mejor peleador esa noche, felicitaciones a mi oponente y gracias por el honor de compartir el octágono contigo.
Gracias por todo el amor y apoyo de los fanáticos de todo el mundo y de mis patrocinadores que siempre han jugado y jugarán en el futuro un papel fundamental en mi éxito.
Y SINCERAMENTE gracias a todos aquellos que disfrutaron viéndome caer, porque les devolveré el favor, como siempre lo he hecho.
Creo en el plan de mi Señor y Salvador Jesucristo porque Él sabe mejor y no puedo esperar a ver lo que tiene planeado para mí en el futuro».
Antes de perder ante Chimaev, Du Plessis había defendido su título de peso mediano dos veces con una sumisión de Israel Adesanya en UFC 305, seguida de una segunda victoria sobre Sean Strickland en UFC 312.