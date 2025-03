DDP: «Fue un error unirme a WWE»

El querido y recordado Diamond Dallas Page fue recientemente entrevistado por The Undertaker en su video podcast Six Feet Under with Mark Calaway y allí habló acerca de cómo ahora tiene una sensación de arrepentimiento debido a que decidió firmar con WWE justo cuando WCW acabó.

Dijo que hubiera deseado esperar a que su contrato con WCW terminara, así la empresa ya no estuviera activa, pues le hubieran pagado una gran cantidad de dinero sin tener que hacer nada y, seguramente, después hubiera podido firmar con WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Diamond Dallas Page y su arrepentimiento por no recibir todo el dinero de su contrato con WCW

«Lo que pasó, y esto es lo que tuve que hacer para llegar allí… Kevin Nash, Goldberg y yo, junto con algunos otros, teníamos una demanda contra WCW. Porque ellos simplemente sacaban mercancía y no nos pagaban regalías. Desde bolas de boliche hasta cualquier cosa que te imagines. La razón por la que tenía una bola de boliche es porque alguien me la envió, pero nunca vi ni un centavo en regalías por ella. Y hubo muchas cosas de las que tampoco vi nada.

«Ellos no iban a dar menos del 50% del dinero que nos debían si queríamos irnos. Pero como tenía esa demanda, me ofrecieron el 70%. Y Dusty Rhodes me dijo: ‘No vayas, toma el dinero.’ Dejé 487,000 dólares sobre la mesa por irme. Principalmente, porque ya tenía 45 años y mi cuerpo empezaba a sentirlo.

«Me había roto la espalda, ¿sabes? Y ya lo estaba sintiendo. Eso me habría dejado fuera como por otros nueve meses o algo así. Y pensé: ‘Voy a seguir a Kevin.’ Si hubiera escuchado a Kevin Nash, que creo que es uno de los tipos más inteligentes en el negocio, fácilmente habría tenido un par de millones de dólares más en mi cuenta, solo por las cosas que me dijo que hiciera basándose en su experiencia. Algunas de las cosas que me aconsejó, sí las hice, pero esa fue una decisión importante».