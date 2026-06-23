DDP defiende a Marc Mero: “Muchos estaban enojados, pero él cambió la industria”

Diamond Dallas Page aprovechó su aparición en el pódcast What Do You Wanna Talk About? With Cody Rhodes para hablar de uno de los nombres que más influyó en la industria sin que nadie lo recuerde así: Marc Mero, el primer luchador en obtener un contrato garantizado en WWE.

► “Uno de los seres humanos más dulces del planeta”

DDP comenzó con elogios a Mero como persona, destacando la labor que realiza hoy como conferencista motivacional, particularmente con adolescentes en temas de salud mental. Recordó un video viral de una de sus presentaciones ante más de 700 jóvenes en el que Mero habló de su madre:

“Hay unos 700 u 800 adolescentes ahí, y están llorando… Y él los está golpeando justo en el corazón. Ese video se difundió tanto que ese mes recibió 3,000 solicitudes de presentaciones.”

Lo que DDP valora igual de profundamente es algo que pocos asocian con el nombre de Mero: su papel en transformar las condiciones laborales de los luchadores.

► El primer contrato garantizado: un antes y un después

En 1996, cuando Mero llegó a WWE tras su paso por WCW como Johnny B. Badd, negoció algo que ningún luchador había logrado antes en la empresa: un contrato garantizado, con bono de firma incluido. Hasta ese momento, WWE pagaba por aparición, sin garantía alguna de ingresos. Mero forzó el cambio al condicionar su firma a esa estructura contractual, en un momento en que Vince McMahon lo quería a toda costa para competir contra el WCW de Eric Bischoff.

Según el propio Mero en entrevistas previas, la negociación se gestó años antes: McMahon se negó en un primer encuentro,