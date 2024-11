El miembro del Salón de la Fama de WWE Diamond Dallas Page elogia a Cody Rhodes, el actual Campeón Indiscutible y primer Campeón Crown Jewel. También se enorgullece de volver a la compañía, de la que nunca quiso irse; él es uno de los nuevos personajes jugables descargables en DLC del videojuego WWE 2K24.

► DDP elogia a Cody Rhodes

«Cody tenía la visión. Él lo vio. La gente que dice ‘Lo veré cuando lo crea’, no ve nada. La gente que dice ‘Lo creo porque lo veo’, son los visionarios. Cuando veo el 2K24 con Cody Rhodes en la portada, y es el videojuego más popular en un mundo dominado por los videojuegos, pienso en hace 10 años, cuando Cody veía la visión de sí mismo sosteniendo ese título mundial. Cody es un visionario. Me encanta ser parte de esto con él. Ahora puedes ver a los verdaderos campeones del pueblo juntos. Soy yo, Dusty y Cody Rhodes. Él nunca se llama a sí mismo así, pero lo es. Nada de esto es una tontería, él es legítimo», comenta DDP en Undisputed.

► DDP, siempre en WWE

«Estoy orgulloso de estar trabajando con ellos de nuevo. Nunca quise irme la primera vez, pero tuve que ayudar al chico cuyo padre me ayudó. Sin Dusty Rhodes, no existe Diamond Dallas Page. Tuve que ayudar a ese joven que estaba en su propia búsqueda de visión. Él no pidió mi ayuda, yo solo me acerqué a él y le dije: ‘Oye, déjanos empezar a grabarte. Comencemos a hacer cosas. No te cuesta nada. Solo empecemos a documentar tu viaje aquí.’ ¿Y dónde terminó? Justo de regreso en la WWE, más grande que nunca, en la portada del 2K24. No puedes inventar esto.

«Estoy emocionado de estar aquí en todos los sentidos. No es solo el juego, es todo. Cómo te tratan allí en un pay-per-view, y he ido a muchos en los últimos años, ha mejorado cada vez más. Y ahora, es solo un nivel de respeto completamente diferente para las leyendas gracias a Triple H. Tienes que atribuirlo todo al hombre cuya cara está en ello, él y Nick Khan, es muy importante para ellos que estos chicos sean apreciados. Y eso es todo lo que creo que cualquiera quiere», expresa el veterano en Bleacher Report.

Time to take a trip down memory lane with a collection of WCW Legends and the retro WCW Fall Brawl Arena! 🍂 Grab the WCW Pack today! #WWE2K24 pic.twitter.com/9yvfIM8oav — #WWE2K24 (@WWEgames) November 13, 2024