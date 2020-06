DDP cede el Diamond Cutter a QT Marshall

Ya hemos hablado aquí muchas veces de la historia del Ace Crusher, movimiento de Johnny Ace que luego fuera adoptado por Diamond Dallas Page como Diamond Cutter y que posteriormente fue el RKO de Randy Orton. Sin embargo, ahora hay una versión heredera oficial del Diamond Cutter de DDP. Es la que realiza QT Marshall, veterano luchador de AEW y quien a sus vez trabaja tras bambalinas para esa empresa. Recientemente tuvo mucho que ver en los shows que se grabaron en medio de la pandemia por este coronavirus, dado que no solo se metió al ring, sino que presentó a lo mejor de sus alumnos para suplir la falta de talentos.

► Por fin uno oficial: DDP cede el Diamond Cutter

El anuncio lo hizo QT Marshall a través de su cuenta oficial de Twitter:

"Me presentaron a Dallas Page cuando abrí mi centro de entrenamiento, lo hizo 'Glacier' Ray Lloyd. A lo largo del tiempo, nos convertimos en muy cercanos y siempre he tratado de ayudarlo si puedo, nunca le he pedido nada a cambio ni tampoco lo he esperado. Recuerdo con claridad haberle explicado mis aspiraciones y mis esperanzas a nivel de estar en el ring cuando me firmaron para estar detrás de escenas en AEW. Él entonces me explicó cómo adueñándome de mi vida, no hay limitaciones en mi éxito.

"Avanzando hasta hoy, no solamente he pasado las metas que le dije que tenía, incluso hicimos equipo en lo que podría ser su última lucha, pero además de eso, me dio el regalo de tener el honor de usar el Diamond CUtter. Tuvimos un montón de diversión compartiendo la historia pública pero fue la conversación privada de cómo llegamos a que eso fuera una realidad, la que recordaré por siempre.

"Dallas Page cree en mí. Un hombre de 34 años y con 16 de experiencia que se ha roto el trasero detrás de escenas al igual que lo hizo durante los días de la WCW Power Plant para no permitir un no por respuesta. Él era el máximo underdog, muy similar a mí. Sus pensamientos acerca de por qué me eligió a mí y no a cualquier otro luchador son muy claros y para mí, tienen todo el sentido, por más surreal que todavía sea. Es verdad. 'Nunca subestimes el poder que le das a alguien al creer en ellos'. Gracias, Dallas".