Hablando de cómo WWE trata a sus leyendas, Diamond Dallas Page elogia el buen hacer de CM Punk y Bron Breakker, el actual Campeón Intercontinental; sin ir más lejos, defendió con éxito el título ante Ludwig Kaiser en el último episodio de Raw. El miembro del Salón de la Fama también menciona a Cody Rhodes y señala cuán importante es para él. Todo ello en su reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight.

► CM Punk y Bron Breakker

«Creo que fue en SummerSlam cuando Cody me dijo: ‘¿Escuchaste sobre el correo que enviaron?’ Le dije que no. Y me dijeron que eran los nombres de las leyendas que iban a estar ahí. Simplemente trajeron a diferentes personas. Yo estuve ahí porque Bron Breakker ha estado entrenando en mi gimnasio durante dos años. Lo estaba ayudando a prepararse para Baltimore para intentar entrar con los Ravens, y eso no funcionó, pero él va a ser una megaestrella en WWE. Así que estar ahí y verlo ganar el Campeonato Intercontinental fue enorme, y siempre estar ahí para Cody significa mucho para mí.

Cuando enviaron ese correo, había una pequeña biografía sobre cada persona, solo una breve, y lo que le dijeron al equipo, a los chicos y chicas, porque mucha de esa gente ni siquiera sabe quiénes somos. Ni siquiera habían nacido, ¿sabes lo que quiero decir? Es comprensible. Es como: ‘Aquí están ellos. No solo digan hola, agradézcanles’. Y eso fue muy genial para mí.

Soy fan de CM Punk y de todo su Punkismo, de cómo es él, de cómo conecta tanto con la gente. Literalmente se acercó a mí cuando me vio y dijo: ‘¡Hey, DDP!’ Me dio un abrazo y dijo: ‘Oye, hombre, solo quería darte la bienvenida y agradecerte’. Eso fue súper genial. De todas formas, ya le tenía mucho respeto, porque me parece increíble la conexión que tiene con la gente. Es como si no pudiera hacer nada mal, ¿sabes?».

