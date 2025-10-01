DC K.O., los luchadores de AEW tendrán cómic de DC

En una noticia bastante especial, AEW ha anunciado una gran colaboración con DC, para que sus luchadores pasen, por primera vez, de manera oficial, al mundo de los cómics. Y es que se lanzará un cómic de dos publicaciones denominado DC K.O., en donde podremos ver a las grandes figuras de AEW como Kenny Omega, Darby Allin, «Hangman» Adam Page, Swerve Strickland, Jon Moxley, Will Ospreay, Orange Cassidy, Toni Storm, Mercedes Moné y Willow Nightingale, llevadas al mundo de los cómics. Este es el comunicado de prensa oficial:

► DC y All Elite Wrestling se unen para un innovador crossover en cómic

«La Liga de la Justicia se encuentra con AEW en un evento de cómic de dos ediciones, con un adelanto exclusivo que debutará en la Comic Con de Nueva York

1 de octubre de 2025 – DC y All Elite Wrestling (AEW) se unen en un electrizante crossover que combina a dos poderosos universos en una audaz nueva experiencia narrativa. Esta colaboración sin precedentes reunirá a la Liga de la Justicia y a las máximas estrellas de AEW en un evento de cómic de dos partes cargado de acción, que iniciará con una edición especial de adelanto disponible exclusivamente para los fanáticos en la Comic Con de Nueva York.

DC y AEW también copromocionarán DC K.O., el evento de DC Comics que se lanzará en octubre de la mano de los aclamados creadores Scott Snyder y Javier Fernández, a través de las transmisiones televisivas de AEW, sus plataformas digitales y canales en redes sociales. La colaboración culminará con DC Comics como patrocinador principal del evento magno de AEW, Full Gear, en vivo desde Newark, Nueva Jersey.

AEW entra al Universo DC

AEW ha construido un universo tan rico y dramático como cualquier cómic, donde las historias se desarrollan con pasión, intensidad y rivalidades inolvidables. Ahora, ese universo salta del ring a las páginas en una saga de dos partes y 48 páginas, escrita por Steve Orlando, ilustrada por Travis Mercer y con portadas de Lucas Meyer.

En este relato épico, las máximas figuras de AEW —incluyendo a Mercedes Moné, Will Ospreay, Darby Allin, Jon Moxley, Swerve Strickland, «Hangman» Adam Page, “Timeless” Toni Storm, Willow Nightingale, Orange Cassidy y Kenny Omega— se unen a legendarios superhéroes de DC como Aquaman, Batman, Nightwing, los Linternas Verdes Guy Gardner y John Stewart, Hawkgirl, Zatanna, Wonder Woman y Harley Quinn. Juntos, deberán recuperar el Big Galactic Belt y evitar una catástrofe cósmica.

Experiencia exclusiva en NYCC

Los fanáticos que asistan a la Comic Con de Nueva York serán los primeros en experimentar el crossover AEW / DC con una edición de adelanto limitada y dos eventos imperdibles:

Viernes 10 de octubre a las 5 p.m. ET – Javits Center, Sala 409: Tony Khan (CEO, GM y Director Creativo de AEW) estará acompañado por Jon Moxley, Swerve Strickland, “Freshly Squeezed” Orange Cassidy y Willow Nightingale, junto al escritor Steve Orlando, el artista Travis Mercer y el moderador Frankie Smith. Juntos protagonizarán el panel “Héroes, Villanos y Espacios Intermedios: La lucha libre profesional y la narrativa del cómic”, donde explorarán cómo se cruzan ambos mundos dentro de AEW.

Sábado 11 de octubre a las 3 p.m. ET – Javits Center, Stand de DC Comics #4365: Firma especial con Jon Moxley, Willow Nightingale, Swerve Strickland y Orange Cassidy, junto a Steve Orlando, Lucas Meyer y Travis Mercer. Las pulseras para la firma estarán disponibles el sábado por la mañana en el stand de DC, entre las 10 a.m. y 11 a.m. ET.

Promoción cruzada en todas las plataformas

El evento de cómic DC x AEW de dos partes podrá adquirirse en tiendas especializadas, en ShopAEW.com y en selectos eventos en vivo de AEW en 2026 a lo largo de Estados Unidos.

El evento DC K.O. se destacará durante la programación de AEW en TBS y TNT, con una extensa campaña conjunta en redes sociales y boletines.

Los fanáticos también podrán encontrar portadas variantes de AEW en números de DC K.O., mostrando enfrentamientos entre los más duros de DC y AEW.

AEW Full Gear presentado por DC Comics

La colaboración alcanzará su punto culminante en AEW Full Gear, presentado por DC Comics, en vivo desde el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el sábado 22 de noviembre de 2025. El PPV estará disponible en EE. UU. para suscriptores de HBO Max en dispositivos compatibles.

ACERCA DE DC

DC, parte de Warner Bros. Discovery, crea personajes icónicos e historias perdurables, siendo uno de los mayores editores de cómics y novelas gráficas del mundo. Su trabajo creativo entretiene a audiencias de todas las generaciones a nivel global, con personajes e historias integrados en cine, televisión, animación, productos de consumo, entretenimiento en el hogar, videojuegos y experiencias temáticas, además de la plataforma de suscripción digital DC Universe Infinite. Más información en DC.com.

ACERCA DE AEW

Fundada en 2019 por Tony Khan (CEO, GM y Director Creativo), All Elite Wrestling es una promoción de lucha libre profesional de gran impacto que presenta más de 100 eventos en vivo cada año alrededor del mundo. Su roster de clase mundial aporta un nuevo espíritu, frescura y energía a la industria. AEW Dynamite se transmite cada miércoles de 8 a 10 p.m. ET por TBS (y simultáneamente en HBO Max), mientras que AEW Collision se transmite cada sábado en el mismo horario por TNT (y simultáneamente en HBO Max). AEW también ofrece contenido multiplataforma como el pódcast semanal AEW Unrestricted. Más información en Twitter.com/AEW, Instagram.com/AEW, YouTube.com/AEW y Facebook.com/AEW».